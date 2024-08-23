https://ria.ru/20240823/megamarket-1968074968.html

"Мегамаркет" присоединился к поддержке пострадавших жителей Курской области

"Мегамаркет" присоединился к поддержке пострадавших жителей Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

"Мегамаркет" присоединился к поддержке пострадавших жителей Курской области

Маркетплейс "Мегамаркет" присоединился к поддержке пострадавших жителей Курской области, будет начислять бонусы тем, кто вынужденно покинул жилье, сообщило... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:01

2024-08-23T16:01

2024-08-23T16:01

курская область

россия

белгородская область

максут шадаев

дмитрий григоренко

авито

ozon

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890227478_103:0:2229:1196_1920x0_80_0_0_304f15287178134d135b80ef27b26244.png

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Маркетплейс "Мегамаркет" присоединился к поддержке пострадавших жителей Курской области, будет начислять бонусы тем, кто вынужденно покинул жилье, сообщило Минцифры РФ. "Мегамаркет" совместно с "Госуслугами" запускает меры поддержки пострадавших жителей Курской области. Ранее компания обратилась в правительство с инициативой по реализации соответствующих сервисов", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Отмечается, что маркетплейс начислит пострадавшим по три тысячи бонусов "Спасибо" (1 бонус = 1 рубль), которые можно потратить на необходимые покупки. Компания собрала специальную витрину с товарами по сниженным ценам. Чтобы получить бонусы, нужно перейти на сайт маркетплейса, зарегистрироваться и оформить заявку. Там добавили, что получить поддержку могут все, кто ранее направлял на "Госуслугах" заявление на выплату покинувшим свое жилье. "Важно, чтобы номер телефона в заявлении совпадал с номером телефона на "Мегамаркете", - пояснили в компании. Ранее "Авито" сообщил, что разработал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших граждан. В свою очередь Ozon начислил всем пострадавшим людям по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, чтобы поддержать жителей Курской области. Эти средства адресно поступят пострадавшим для покупки самого необходимого. Глава Минцифры Максут Шадаев поблагодарил цифровые платформы за оперативную помощь. Wildberries тоже реализует программу прямой помощи: для передачи людям подготовлены теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса могут бесплатно продлить срок хранения товара, а для партнеров реализована возможность бесплатной приостановки работы пунктов выдачи заказов. Позже в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области. А в пятницу Шадаев сказал журналистам, что планируется распространить такую помощь на Белгородскую область.

https://ria.ru/20240821/ozon-1967477307.html

https://ria.ru/20240822/shadaev-1967713196.html

курская область

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

курская область, россия, белгородская область, максут шадаев, дмитрий григоренко, авито, ozon, wildberries, сбермегамаркет