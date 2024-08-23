Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей
Медведев назвал действия украинских властей против УПЦ полноценным сатанизмом
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинский режим решил переплюнуть атеизм советского периода, но СССР не запрещал религии и отдельные вероучения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Неонацистские псы решились полностью запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата. Эту мерзкую историю начал, как известно, ещё (Петр - ред.) Порошенко", - заявил Медведев.
Порошенко, по мнению Медведева, в угоду собственным амбициям и для избрания президентом Украины согласовал с Западом раскол в православии и создание еретической ПЦУ.
"Смрадно гниющий украинский режим решил переплюнуть атеизм советского периода. Союз ССР хоть и был атеистической страной, но не запрещал религии и отдельные вероучения", - написал Медведев, говоря о решении Киева полностью запретить Украинскую православную церковь.
"Эта история не пройдёт даром б. (бывшей - ред.) Украине. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут. Причём расплата накроет их не в далёком будущем - после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро", - уверен Медведев.
"Это уже не деятельность отдельных еретиков и их последователей, как во времена Ария, Аполлинария Лаодикийского или константинопольского епископа Македония. Это полноценный сатанизм, который исповедуют кокаиновая тварь и его вурдалаки. И который активно поддерживает "цивилизованный Запад" в целях нанесения максимального ущерба России и её гражданам", - заявил Медведев.
"А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии", - написал Медведев.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.