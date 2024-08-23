https://ria.ru/20240823/medvedev-1967944590.html

Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей

Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей - РИА Новости, 23.08.2024

Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей

Украинский режим решил переплюнуть атеизм советского периода, но СССР не запрещал религии и отдельные вероучения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:32

2024-08-23T08:32

2024-08-23T09:06

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинский режим решил переплюнуть атеизм советского периода, но СССР не запрещал религии и отдельные вероучения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Неонацистские псы решились полностью запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата. Эту мерзкую историю начал, как известно, ещё (Петр - ред.) Порошенко", - заявил Медведев.Порошенко, по мнению Медведева, в угоду собственным амбициям и для избрания президентом Украины согласовал с Западом раскол в православии и создание еретической ПЦУ."Смрадно гниющий украинский режим решил переплюнуть атеизм советского периода. Союз ССР хоть и был атеистической страной, но не запрещал религии и отдельные вероучения", - написал Медведев, говоря о решении Киева полностью запретить Украинскую православную церковь."Эта история не пройдёт даром б. (бывшей - ред.) Украине. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут. Причём расплата накроет их не в далёком будущем - после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро", - уверен Медведев."Это уже не деятельность отдельных еретиков и их последователей, как во времена Ария, Аполлинария Лаодикийского или константинопольского епископа Македония. Это полноценный сатанизм, который исповедуют кокаиновая тварь и его вурдалаки. И который активно поддерживает "цивилизованный Запад" в целях нанесения максимального ущерба России и её гражданам", - заявил Медведев."А Истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии", - написал Медведев.Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240822/upts-1967895736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, ситуация вокруг упц, религия, в мире, украина, россия, дмитрий медведев, украинская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь