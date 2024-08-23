Рейтинг@Mail.ru
В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/meditsina-1968055476.html
В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину
В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину - РИА Новости, 23.08.2024
В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину
Россияне много тратят на платную медицину, несмотря на гарантированную Конституцией РФ бесплатную медицинскую помощь – к таким выводам пришла Счетная палата РФ, РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:08
2024-08-23T15:08
общество
россия
счетная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/30/1492053010_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1e99216dfb294530de4ae257dc30b21.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россияне много тратят на платную медицину, несмотря на гарантированную Конституцией РФ бесплатную медицинскую помощь – к таким выводам пришла Счетная палата РФ, проанализировав применение программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи населению. "При том, что статьей 41 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно, значительные расходы населения связаны с оказанием им медицинских услуг за плату", – говорится в материалах, которые аудиторы направили в правительство РФ. По действующему законодательству, каждый гражданин РФ имеет право на бесплатную медицинскую помощь в "гарантированном объеме". Этот объем определяет правительство в специальной программе государственных гарантий (ПГГ), которая формируется с учетом существующих стандартов медицинской помощи и утверждается на три года. Аудиторы обнаружили, что актуализированными стандартами медицинской помощи на сегодняшний день охвачено только 21,9% нозологий. Наибольшей долей стандартизации обеспечены такие группы заболеваний, как злокачественные новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и болезни органов пищеварения. Наименее охваченными стандартами оказались травмы, отравления, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также вирусные инфекции. Однако даже существующие стандарты, по данным Счетной палаты, содержат многочисленные ошибки. В результате, как показал анализ, медицинские организации в среднем выполняют только 67% услуг, предусмотренных стандартами медицинской помощи, и в то же время предоставляют медицинские услуги и лекарственные препараты, не предусмотренные утвержденными стандартами. Кроме того, по данным аудиторов, регионы при формировании своих программ не могут адекватно оценить реальные потребности населения в медицинских услугах. "В целях определения потребности населения в объемах медицинской помощи по видам и условиям ее оказания необходимо провести анализ показателей здоровья населения, включая медико-демографические показатели и показатели уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики, а также фактического выполнения объема медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в динамике не менее чем за три предыдущих года", – указывают аудиторы.
https://ria.ru/20240607/tarnovskiy-1951438231.html
https://ria.ru/20240116/medpomosch-1921514204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/30/1492053010_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd79a59774e3769f91396307c745c7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, счетная палата рф
Общество, Россия, Счетная палата РФ
В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину

Счетная палата: россияне много тратят на платную медицину

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетитель у регистрационного стола в клинике
Посетитель у регистрационного стола в клинике - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посетитель у регистрационного стола в клинике . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россияне много тратят на платную медицину, несмотря на гарантированную Конституцией РФ бесплатную медицинскую помощь – к таким выводам пришла Счетная палата РФ, проанализировав применение программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи населению.
"При том, что статьей 41 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно, значительные расходы населения связаны с оказанием им медицинских услуг за плату", – говорится в материалах, которые аудиторы направили в правительство РФ.
Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Тарновский: ДМС работает не только на здоровье коллектива, но и бизнеса
7 июня, 16:51
По действующему законодательству, каждый гражданин РФ имеет право на бесплатную медицинскую помощь в "гарантированном объеме". Этот объем определяет правительство в специальной программе государственных гарантий (ПГГ), которая формируется с учетом существующих стандартов медицинской помощи и утверждается на три года.
Аудиторы обнаружили, что актуализированными стандартами медицинской помощи на сегодняшний день охвачено только 21,9% нозологий. Наибольшей долей стандартизации обеспечены такие группы заболеваний, как злокачественные новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и болезни органов пищеварения. Наименее охваченными стандартами оказались травмы, отравления, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также вирусные инфекции.
Однако даже существующие стандарты, по данным Счетной палаты, содержат многочисленные ошибки. В результате, как показал анализ, медицинские организации в среднем выполняют только 67% услуг, предусмотренных стандартами медицинской помощи, и в то же время предоставляют медицинские услуги и лекарственные препараты, не предусмотренные утвержденными стандартами.
Кроме того, по данным аудиторов, регионы при формировании своих программ не могут адекватно оценить реальные потребности населения в медицинских услугах.
«
"В целях определения потребности населения в объемах медицинской помощи по видам и условиям ее оказания необходимо провести анализ показателей здоровья населения, включая медико-демографические показатели и показатели уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики, а также фактического выполнения объема медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в динамике не менее чем за три предыдущих года", – указывают аудиторы.
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Власти РФ расширили возможности бесплатной медицинской помощи
16 января, 09:00
 
ОбществоРоссияСчетная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала