https://ria.ru/20240823/meditsina-1968055476.html

В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину

В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину - РИА Новости, 23.08.2024

В Счетной палате оценили траты россиян на платную медицину

Россияне много тратят на платную медицину, несмотря на гарантированную Конституцией РФ бесплатную медицинскую помощь – к таким выводам пришла Счетная палата РФ, РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:08

2024-08-23T15:08

2024-08-23T15:08

общество

россия

счетная палата рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/30/1492053010_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1e99216dfb294530de4ae257dc30b21.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россияне много тратят на платную медицину, несмотря на гарантированную Конституцией РФ бесплатную медицинскую помощь – к таким выводам пришла Счетная палата РФ, проанализировав применение программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи населению. "При том, что статьей 41 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно, значительные расходы населения связаны с оказанием им медицинских услуг за плату", – говорится в материалах, которые аудиторы направили в правительство РФ. По действующему законодательству, каждый гражданин РФ имеет право на бесплатную медицинскую помощь в "гарантированном объеме". Этот объем определяет правительство в специальной программе государственных гарантий (ПГГ), которая формируется с учетом существующих стандартов медицинской помощи и утверждается на три года. Аудиторы обнаружили, что актуализированными стандартами медицинской помощи на сегодняшний день охвачено только 21,9% нозологий. Наибольшей долей стандартизации обеспечены такие группы заболеваний, как злокачественные новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и болезни органов пищеварения. Наименее охваченными стандартами оказались травмы, отравления, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также вирусные инфекции. Однако даже существующие стандарты, по данным Счетной палаты, содержат многочисленные ошибки. В результате, как показал анализ, медицинские организации в среднем выполняют только 67% услуг, предусмотренных стандартами медицинской помощи, и в то же время предоставляют медицинские услуги и лекарственные препараты, не предусмотренные утвержденными стандартами. Кроме того, по данным аудиторов, регионы при формировании своих программ не могут адекватно оценить реальные потребности населения в медицинских услугах. "В целях определения потребности населения в объемах медицинской помощи по видам и условиям ее оказания необходимо провести анализ показателей здоровья населения, включая медико-демографические показатели и показатели уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики, а также фактического выполнения объема медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в динамике не менее чем за три предыдущих года", – указывают аудиторы.

https://ria.ru/20240607/tarnovskiy-1951438231.html

https://ria.ru/20240116/medpomosch-1921514204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, счетная палата рф