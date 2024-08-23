В Чечне открылась мечеть, которую посетил Путин
В Грозном открылась мечеть имени Пророка Исы, которую посетил Путин
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 авг - РИА Новости. Мечеть имени Пророка Исы, которую посетил президент России Владимир Путин в рамках визита в Чечню, открылась в Грозном, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. В сопровождении Кадырова российский лидер посетил новую мечеть имени Пророка Исы.
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Отмечается, что мечеть открылась в день рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Ему исполнилось бы 73 года.
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"В день рождения нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, произошло знаковое событие для всех жителей республики. Распахнула свои двери прекраснейшая мечеть на 5000 человек. Оформление новой мечети, которая будет носить имя Пророка Исы (Мир Ему), выполнено в традиционном азиатском стиле", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что строительство мечети профинансировал региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он также уточнил, что всего в Чечне функционирует 1468 мечетей.
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"Каждый человек в республике может без притеснений и упреков исповедовать свою религию. Остались позади те времена, когда это считалось преступлением. Хвала Аллаху, даровавшему нам эту возможность", - добавил Кадыров.
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