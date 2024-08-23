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В Чечне открылась мечеть, которую посетил Путин - РИА Новости, 23.08.2024
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21:17 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/mechet-1968165236.html
В Чечне открылась мечеть, которую посетил Путин
В Чечне открылась мечеть, которую посетил Путин - РИА Новости, 23.08.2024
В Чечне открылась мечеть, которую посетил Путин
Мечеть имени Пророка Исы, которую посетил президент России Владимир Путин в рамках визита в Чечню, открылась в Грозном, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:17
2024-08-23T21:17
россия
грозный
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 23 авг - РИА Новости. Мечеть имени Пророка Исы, которую посетил президент России Владимир Путин в рамках визита в Чечню, открылась в Грозном, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. В сопровождении Кадырова российский лидер посетил новую мечеть имени Пророка Исы. Отмечается, что мечеть открылась в день рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Ему исполнилось бы 73 года. "В день рождения нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, произошло знаковое событие для всех жителей республики. Распахнула свои двери прекраснейшая мечеть на 5000 человек. Оформление новой мечети, которая будет носить имя Пророка Исы (Мир Ему), выполнено в традиционном азиатском стиле", - сообщил Кадыров в Telegram-канале. Глава региона отметил, что строительство мечети профинансировал региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он также уточнил, что всего в Чечне функционирует 1468 мечетей. "Каждый человек в республике может без притеснений и упреков исповедовать свою религию. Остались позади те времена, когда это считалось преступлением. Хвала Аллаху, даровавшему нам эту возможность", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html
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россия, грозный, владимир путин, рамзан кадыров
Россия, Грозный, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
В Чечне открылась мечеть, которую посетил Путин

В Грозном открылась мечеть имени Пророка Исы, которую посетил Путин

© РИА Новости / Ольга Молчанова Грозный
 Грозный - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Ольга Молчанова
Грозный. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 авг - РИА Новости. Мечеть имени Пророка Исы, которую посетил президент России Владимир Путин в рамках визита в Чечню, открылась в Грозном, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. В сопровождении Кадырова российский лидер посетил новую мечеть имени Пророка Исы.
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Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров
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Отмечается, что мечеть открылась в день рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Ему исполнилось бы 73 года.
«
"В день рождения нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, произошло знаковое событие для всех жителей республики. Распахнула свои двери прекраснейшая мечеть на 5000 человек. Оформление новой мечети, которая будет носить имя Пророка Исы (Мир Ему), выполнено в традиционном азиатском стиле", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что строительство мечети профинансировал региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он также уточнил, что всего в Чечне функционирует 1468 мечетей.
«
"Каждый человек в республике может без притеснений и упреков исповедовать свою религию. Остались позади те времена, когда это считалось преступлением. Хвала Аллаху, даровавшему нам эту возможность", - добавил Кадыров.
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Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном
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РоссияГрозныйВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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