https://ria.ru/20240823/mazur-1968024588.html

Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству

Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству - РИА Новости, 23.08.2024

Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству

Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:49

2024-08-23T13:49

2024-08-23T13:49

томская область

технологии

томская область

россия

владимир мазур

государственный совет рф

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ТОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу администрация региона. "Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии, в рамках которой представители администрации президента РФ, федеральных и региональных органов власти, вузов, бизнес-сообщества и институтов развития формируют стратегию достижения технологического лидерства", - говорится в сообщении. На первом заседании комиссии Госсовета рассматривались проекты паспортов новых национальных проектов, нацеленных на обеспечение технологической независимости страны в различных отраслях экономики. "Регионы получили возможность на самом раннем этапе подготовки и обсуждения новых национальных проектов принять участие в их разработке, внести свои предложения, максимально эффективно включиться в новые нацпроекты технологического лидерства. Томская область как регион с мощным интеллектуальным и технологическим потенциалом занимает особое место в этой работе: у нас есть многолетние наработки, которые органично вписываются в новую матрицу технологического лидерства и суверенитета", - отметил Мазур. Членам комиссии предстоит обобщить накопленный опыт, оценить потенциал и скоординировать действия всех регионов России по дальнейшему технологическому развитию страны. На августовском заседании комиссия рассмотрела проект паспорта по обеспечению технологического лидерства в направлении "Средства производства и автоматизации". Планируется создание 12 региональных центров станкостроения и пяти центров промышленной робототехники. Также комиссия обсудила проект "Новые атомные и энергетические технологии". Томская область готова включиться в реализацию проекта, используя опыт и наработки одного из главных инновационных проектов в российской и мировой атомной энергетике "Прорыв".

https://ria.ru/20240330/razvitie-1936775400.html

https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, томская область, россия, владимир мазур, государственный совет рф