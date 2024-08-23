https://ria.ru/20240823/mazur-1968024588.html
Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству
Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству - РИА Новости, 23.08.2024
Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству
Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:49
2024-08-23T13:49
2024-08-23T13:49
томская область
технологии
томская область
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владимир мазур
государственный совет рф
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ТОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу администрация региона. "Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии, в рамках которой представители администрации президента РФ, федеральных и региональных органов власти, вузов, бизнес-сообщества и институтов развития формируют стратегию достижения технологического лидерства", - говорится в сообщении. На первом заседании комиссии Госсовета рассматривались проекты паспортов новых национальных проектов, нацеленных на обеспечение технологической независимости страны в различных отраслях экономики. "Регионы получили возможность на самом раннем этапе подготовки и обсуждения новых национальных проектов принять участие в их разработке, внести свои предложения, максимально эффективно включиться в новые нацпроекты технологического лидерства. Томская область как регион с мощным интеллектуальным и технологическим потенциалом занимает особое место в этой работе: у нас есть многолетние наработки, которые органично вписываются в новую матрицу технологического лидерства и суверенитета", - отметил Мазур. Членам комиссии предстоит обобщить накопленный опыт, оценить потенциал и скоординировать действия всех регионов России по дальнейшему технологическому развитию страны. На августовском заседании комиссия рассмотрела проект паспорта по обеспечению технологического лидерства в направлении "Средства производства и автоматизации". Планируется создание 12 региональных центров станкостроения и пяти центров промышленной робототехники. Также комиссия обсудила проект "Новые атомные и энергетические технологии". Томская область готова включиться в реализацию проекта, используя опыт и наработки одного из главных инновационных проектов в российской и мировой атомной энергетике "Прорыв".
https://ria.ru/20240330/razvitie-1936775400.html
https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, томская область, россия, владимир мазур, государственный совет рф
Томская область, Технологии, Томская область, Россия, Владимир Мазур, Государственный совет РФ
ТОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу администрация региона.
"Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии, в рамках которой представители администрации президента РФ, федеральных и региональных органов власти, вузов, бизнес-сообщества и институтов развития формируют стратегию достижения технологического лидерства", - говорится в сообщении.
На первом заседании комиссии Госсовета рассматривались проекты паспортов новых национальных проектов, нацеленных на обеспечение технологической независимости страны в различных отраслях экономики.
«
"Регионы получили возможность на самом раннем этапе подготовки и обсуждения новых национальных проектов принять участие в их разработке, внести свои предложения, максимально эффективно включиться в новые нацпроекты технологического лидерства. Томская область как регион с мощным интеллектуальным и технологическим потенциалом занимает особое место в этой работе: у нас есть многолетние наработки, которые органично вписываются в новую матрицу технологического лидерства и суверенитета", - отметил Мазур.
Членам комиссии предстоит обобщить накопленный опыт, оценить потенциал и скоординировать действия всех регионов России
по дальнейшему технологическому развитию страны.
На августовском заседании комиссия рассмотрела проект паспорта по обеспечению технологического лидерства в направлении "Средства производства и автоматизации". Планируется создание 12 региональных центров станкостроения и пяти центров промышленной робототехники. Также комиссия обсудила проект "Новые атомные и энергетические технологии". Томская область готова включиться в реализацию проекта, используя опыт и наработки одного из главных инновационных проектов в российской и мировой атомной энергетике "Прорыв".