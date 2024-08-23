Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
13:49 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/mazur-1968024588.html
Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству
Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству - РИА Новости, 23.08.2024
Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству
Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:49
2024-08-23T13:49
томская область
технологии
томская область
россия
владимир мазур
государственный совет рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934089199_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_b6711b802ff456c1d7bd4ef6c6acf7ec.jpg
ТОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу администрация региона. "Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии, в рамках которой представители администрации президента РФ, федеральных и региональных органов власти, вузов, бизнес-сообщества и институтов развития формируют стратегию достижения технологического лидерства", - говорится в сообщении. На первом заседании комиссии Госсовета рассматривались проекты паспортов новых национальных проектов, нацеленных на обеспечение технологической независимости страны в различных отраслях экономики. "Регионы получили возможность на самом раннем этапе подготовки и обсуждения новых национальных проектов принять участие в их разработке, внести свои предложения, максимально эффективно включиться в новые нацпроекты технологического лидерства. Томская область как регион с мощным интеллектуальным и технологическим потенциалом занимает особое место в этой работе: у нас есть многолетние наработки, которые органично вписываются в новую матрицу технологического лидерства и суверенитета", - отметил Мазур. Членам комиссии предстоит обобщить накопленный опыт, оценить потенциал и скоординировать действия всех регионов России по дальнейшему технологическому развитию страны. На августовском заседании комиссия рассмотрела проект паспорта по обеспечению технологического лидерства в направлении "Средства производства и автоматизации". Планируется создание 12 региональных центров станкостроения и пяти центров промышленной робототехники. Также комиссия обсудила проект "Новые атомные и энергетические технологии". Томская область готова включиться в реализацию проекта, используя опыт и наработки одного из главных инновационных проектов в российской и мировой атомной энергетике "Прорыв".
https://ria.ru/20240330/razvitie-1936775400.html
https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934089199_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c1eaf5074083dae3d418da6f06cb9d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, томская область, россия, владимир мазур, государственный совет рф
Томская область, Технологии, Томская область, Россия, Владимир Мазур, Государственный совет РФ

Губернатор Мазур вошел в комиссию Госсовета по технологическому лидерству

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Томской области Владимир Мазур
Читать ria.ru в
ТОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство", сообщает в пятницу администрация региона.
"Губернатор Томской области Владимир Мазур вошел в состав комиссии, в рамках которой представители администрации президента РФ, федеральных и региональных органов власти, вузов, бизнес-сообщества и институтов развития формируют стратегию достижения технологического лидерства", - говорится в сообщении.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири
30 марта, 07:02
На первом заседании комиссии Госсовета рассматривались проекты паспортов новых национальных проектов, нацеленных на обеспечение технологической независимости страны в различных отраслях экономики.
«
"Регионы получили возможность на самом раннем этапе подготовки и обсуждения новых национальных проектов принять участие в их разработке, внести свои предложения, максимально эффективно включиться в новые нацпроекты технологического лидерства. Томская область как регион с мощным интеллектуальным и технологическим потенциалом занимает особое место в этой работе: у нас есть многолетние наработки, которые органично вписываются в новую матрицу технологического лидерства и суверенитета", - отметил Мазур.
Членам комиссии предстоит обобщить накопленный опыт, оценить потенциал и скоординировать действия всех регионов России по дальнейшему технологическому развитию страны.
На августовском заседании комиссия рассмотрела проект паспорта по обеспечению технологического лидерства в направлении "Средства производства и автоматизации". Планируется создание 12 региональных центров станкостроения и пяти центров промышленной робототехники. Также комиссия обсудила проект "Новые атомные и энергетические технологии". Томская область готова включиться в реализацию проекта, используя опыт и наработки одного из главных инновационных проектов в российской и мировой атомной энергетике "Прорыв".
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь
27 июня, 10:00
 
Томская областьТехнологииТомская областьРоссияВладимир МазурГосударственный совет РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала