Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск
Маск: использование мозговых имплантов Neuralink в будущем станет нормой жизни
© Фото : Elon Musk/XИлон Маск
© Фото : Elon Musk/X
Илон Маск . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование людьми мозговых имплантов Neuralink станет нормой жизни.
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"В какой-то момент наличие Neuralink станет нормой", - пишет Маск на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на сообщение другого пользователя X о том, что через несколько лет люди не смогут функционировать в рамках общества без интерфейса, соединяющего мозги с компьютерами.
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.