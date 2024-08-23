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Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск - РИА Новости, 23.08.2024
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14:48 23.08.2024 (обновлено: 14:52 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/mask-1968047136.html
Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск
Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск - РИА Новости, 23.08.2024
Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование людьми мозговых имплантов Neuralink станет нормой жизни. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:48
2024-08-23T14:52
технологии
илон маск
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование людьми мозговых имплантов Neuralink станет нормой жизни. "В какой-то момент наличие Neuralink станет нормой", - пишет Маск на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на сообщение другого пользователя X о том, что через несколько лет люди не смогут функционировать в рамках общества без интерфейса, соединяющего мозги с компьютерами. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
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технологии, илон маск, в мире
Технологии, Илон Маск, В мире
Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск

Маск: использование мозговых имплантов Neuralink в будущем станет нормой жизни

© Фото : Elon Musk/XИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Elon Musk/X
Илон Маск . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование людьми мозговых имплантов Neuralink станет нормой жизни.
«
"В какой-то момент наличие Neuralink станет нормой", - пишет Маск на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на сообщение другого пользователя X о том, что через несколько лет люди не смогут функционировать в рамках общества без интерфейса, соединяющего мозги с компьютерами.
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
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