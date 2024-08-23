https://ria.ru/20240823/mask-1968047136.html

Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск

Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск - РИА Новости, 23.08.2024

Мозговые импланты станут нормой жизни в будущем, считает Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование людьми мозговых имплантов Neuralink станет нормой жизни. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:48

2024-08-23T14:48

2024-08-23T14:52

технологии

илон маск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967237765_0:43:974:591_1920x0_80_0_0_e85afe6fabcf357c261455178b6c92d2.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем использование людьми мозговых имплантов Neuralink станет нормой жизни. "В какой-то момент наличие Neuralink станет нормой", - пишет Маск на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на сообщение другого пользователя X о том, что через несколько лет люди не смогут функционировать в рамках общества без интерфейса, соединяющего мозги с компьютерами. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.

https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, илон маск, в мире