https://ria.ru/20240823/marsh-1968165042.html

В Гагаузии прошел марш в честь 80-летия освобождения Комрата от фашизма

В Гагаузии прошел марш в честь 80-летия освобождения Комрата от фашизма - РИА Новости, 23.08.2024

В Гагаузии прошел марш в честь 80-летия освобождения Комрата от фашизма

Тысячи жителей Гагаузии приняли участие в марше в честь 80-летия освобождения административного центра автономии Комрата от фашизма, сообщила глава региона... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:16

2024-08-23T21:16

2024-08-23T21:16

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гагаузия

комрат

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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Тысячи жителей Гагаузии приняли участие в марше в честь 80-летия освобождения административного центра автономии Комрата от фашизма, сообщила глава региона Евгения Гуцул. "Тысячи жителей Гагаузии присоединились к торжественному маршу в честь 80-летия освобождения Комрата. Вместе с депутатами парламента Республики Молдова и народного собрания (парламент Гагаузской автономии – ред.), активистами блока "Победа" (оппозиционный в Молдавии политический блок, представителем которого является и Гуцул – ред.) и членами исполкома Гагаузии мы прошли колонной к Мемориалу воинской славы, где возложили цветы в память о воинах-освободителях", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, память о подвиге героев Великой Отечественной войны является щитом против попыток исказить историю и разрушить наследие Гагаузии. "Мы не просто отмечаем важную дату, мы демонстрируем нашу приверженность исторической правде. Мы — народ победитель, а не проигравшая сторона, в чем нас пытаются убедить правящая партия, подконтрольные ей СМИ и проплаченные псевдоисторики", - подчеркнула глава региона. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240823/moldavija-1968142660.html

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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул