В Гагаузии прошел марш в честь 80-летия освобождения Комрата от фашизма
Тысячи жителей Гагаузии приняли участие в марше к 80-летию освобождения Комрата
CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
Гагаузия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Тысячи жителей Гагаузии приняли участие в марше в честь 80-летия освобождения административного центра автономии Комрата от фашизма, сообщила глава региона Евгения Гуцул.
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"Тысячи жителей Гагаузии присоединились к торжественному маршу в честь 80-летия освобождения Комрата. Вместе с депутатами парламента Республики Молдова и народного собрания (парламент Гагаузской автономии – ред.), активистами блока "Победа" (оппозиционный в Молдавии политический блок, представителем которого является и Гуцул – ред.) и членами исполкома Гагаузии мы прошли колонной к Мемориалу воинской славы, где возложили цветы в память о воинах-освободителях", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
По ее словам, память о подвиге героев Великой Отечественной войны является щитом против попыток исказить историю и разрушить наследие Гагаузии. "Мы не просто отмечаем важную дату, мы демонстрируем нашу приверженность исторической правде. Мы — народ победитель, а не проигравшая сторона, в чем нас пытаются убедить правящая партия, подконтрольные ей СМИ и проплаченные псевдоисторики", - подчеркнула глава региона.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.