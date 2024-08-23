https://ria.ru/20240823/maroderstvo-1968009454.html

В Курской епархии прокомментировали сообщения о мародерстве в храмах

В Курской епархии прокомментировали сообщения о мародерстве в храмах - РИА Новости, 23.08.2024

В Курской епархии прокомментировали сообщения о мародерстве в храмах

В настоящее время невозможно оценить сведения о мародерстве украинских боевиков в храмах Курской области, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы Курской... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:02

2024-08-23T13:02

2024-08-23T13:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

владимир путин

серафим саровский (прохор мошнин)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В настоящее время невозможно оценить сведения о мародерстве украинских боевиков в храмах Курской области, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов. Объявления о продаже икон якобы из Курской области появились ранее в украинском сегменте интернета. На продажу выставлены образ святого Серафима Саровского, иконы святителя Николая, Божией Матери в металлических окладах по цене от 5 до 8 тысяч гривен (11-17 тысяч рублей). В пояснении к иконе Божией Матери (7 тысяч гривен) сказано: "Старинная икона Божией Матери, привезена из Курской области. Трофей. У владельца есть еще 12 икон". "На территории, где идут боевые действия, есть храмы. Население эвакуировано, в том числе и священники, которые с собой забрали самые ценные священные предметы. Все забрать невозможно, естественно. Дистанционно каким-то образом проследить мародерство, в том числе в храмах, невозможно, поэтому правда это или фейк – можно будет установить лишь тогда, когда закончатся боевые действия, все вернутся на свои места, люди проведут ревизию и увидят, украли или не украли", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов. Он подчеркнул, что пока идут боевые действия, в епархии не могут сказать о степени разрушений пострадавших храмов и сохранности их утвари и икон. Как ранее сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ пострадали Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки), храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области, храм святого Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района, Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области, рассказали в пресс-службе Курской епархии. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html

https://ria.ru/20240814/svyaschenniki-1966243378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, суджанский район, владимир путин, серафим саровский (прохор мошнин), валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия