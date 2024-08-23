https://ria.ru/20240823/makgregor-1968119317.html

"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области

"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области

Вторжение ВСУ в Курскую область обречено на провал, и у Киева больше не будет возможности сделать подобный ход против России, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:49

2024-08-23T17:49

2024-08-23T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

киев

валерий герасимов

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обречено на провал, и у Киева больше не будет возможности сделать подобный ход против России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским профессором Гленном Дизеном."Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться", — заявил он.По его словам, стратегия ВСУ в Курской области крайне опрометчива, из-за чего последствия вторжения в регион России будут исключительно негативными для Украины."Я думаю, эти события войдут в историю как не имевшая ни одного шанса на успех операция, в ходе которой были впустую потеряны высококвалифицированные кадры и военная техника", — резюмировал полковник.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html

https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html

курская область

россия

киев

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в мире, курская область, россия, киев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша