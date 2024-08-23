"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области
Макгрегор: ВСУ больше не смогут вторгнуться на территорию России
© Минобороны России/TelegramВертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ
Вертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обречено на провал, и у Киева больше не будет возможности сделать подобный ход против России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским профессором Гленном Дизеном.
"Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться", — заявил он.
По его словам, стратегия ВСУ в Курской области крайне опрометчива, из-за чего последствия вторжения в регион России будут исключительно негативными для Украины.
"Я думаю, эти события войдут в историю как не имевшая ни одного шанса на успех операция, в ходе которой были впустую потеряны высококвалифицированные кадры и военная техника", — резюмировал полковник.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.