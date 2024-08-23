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"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/makgregor-1968119317.html
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области
Вторжение ВСУ в Курскую область обречено на провал, и у Киева больше не будет возможности сделать подобный ход против России, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:49
2024-08-23T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
киев
валерий герасимов
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обречено на провал, и у Киева больше не будет возможности сделать подобный ход против России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским профессором Гленном Дизеном."Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться", — заявил он.По его словам, стратегия ВСУ в Курской области крайне опрометчива, из-за чего последствия вторжения в регион России будут исключительно негативными для Украины."Я думаю, эти события войдут в историю как не имевшая ни одного шанса на успех операция, в ходе которой были впустую потеряны высококвалифицированные кадры и военная техника", — резюмировал полковник.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html
https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html
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в мире, курская область, россия, киев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Киев, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области

Макгрегор: ВСУ больше не смогут вторгнуться на территорию России

© Минобороны России/TelegramВертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ
Вертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Минобороны России/Telegram
Вертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обречено на провал, и у Киева больше не будет возможности сделать подобный ход против России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с норвежским профессором Гленном Дизеном.
"Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться", — заявил он.
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По его словам, стратегия ВСУ в Курской области крайне опрометчива, из-за чего последствия вторжения в регион России будут исключительно негативными для Украины.
"Я думаю, эти события войдут в историю как не имевшая ни одного шанса на успех операция, в ходе которой были впустую потеряны высококвалифицированные кадры и военная техника", — резюмировал полковник.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияКиевВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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