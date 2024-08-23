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Евросоюзу нужен новый договор о мире, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.08.2024
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12:52 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/lukashenko-1968007583.html
Евросоюзу нужен новый договор о мире, заявил Лукашенко
Евросоюзу нужен новый договор о мире, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.08.2024
Евросоюзу нужен новый договор о мире, заявил Лукашенко
Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в пятницу с апостольским нунцием Анте... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:52
2024-08-23T12:52
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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в пятницу с апостольским нунцием Анте Йозичем. "Мне с вами легко разговаривать как представителем религиозной конфессии, одной из основных в Беларуси, потому что наши взгляды - руководства Беларуси и Ватикана - практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Безопасности в Европе. Позиции абсолютно созвучны. И это показывает конфликт в Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию. Я с вами абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим: Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), - нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать, в Европе", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте. Однако, считает президент, для этого активности католической церкви недостаточно. "Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу", - отметил он. Лукашенко поблагодарил Йозича за помощь, оказанную при освобождении тридцати белорусских граждан после начала СВО на Украине. "Мы это очень ценим и будем помнить", - сказал он. Президент Белоруссии упомянул также о своих контактах с главами Святого Престола. "Я с большой теплотой вспоминаю свои встречи с Папой Римским. Мне повезло - все руководители католической церкви, с которыми я встречался, были также очень серьезными и порядочными людьми", - отметил он.
https://ria.ru/20240424/atom-1942059510.html
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в мире, белоруссия, европа, украина, александр лукашенко, папа римский
В мире, Белоруссия, Европа, Украина, Александр Лукашенко, Папа Римский
Евросоюзу нужен новый договор о мире, заявил Лукашенко

Лукашенко: Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в пятницу с апостольским нунцием Анте Йозичем.
«
"Мне с вами легко разговаривать как представителем религиозной конфессии, одной из основных в Беларуси, потому что наши взгляды - руководства Беларуси и Ватикана - практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Безопасности в Европе. Позиции абсолютно созвучны. И это показывает конфликт в Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию. Я с вами абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим: Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), - нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать, в Европе", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте.
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Однако, считает президент, для этого активности католической церкви недостаточно. "Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу", - отметил он.
Лукашенко поблагодарил Йозича за помощь, оказанную при освобождении тридцати белорусских граждан после начала СВО на Украине. "Мы это очень ценим и будем помнить", - сказал он.
Президент Белоруссии упомянул также о своих контактах с главами Святого Престола. "Я с большой теплотой вспоминаю свои встречи с Папой Римским. Мне повезло - все руководители католической церкви, с которыми я встречался, были также очень серьезными и порядочными людьми", - отметил он.
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