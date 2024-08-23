Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/lnr-1968001500.html
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли - РИА Новости, 23.08.2024
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли
Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:32
2024-08-23T12:32
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
ринат ахметов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151370/22/1513702245_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a38cea884d398667afee83efb03e4a4d.jpg
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош. Власти ДНР и ЛНР с начала года передали в аренду частным инвесторам ТЭК "Родина" и Компания "Торговый Дом "Донские угли" ряд шахт, часть из которых принадлежала Ринату Ахметову, часть — госпредприятиям Украины. "Наиболее остро сейчас стоит вопрос с привлечением молодых сотрудников. Не секрет, что за последние пару десятилетий угольная отрасль растеряла некоторую привлекательность и люди начинали искать для себя другие занятия", - сказал Ярош. Он уточнил, что сейчас этим вопросом активно занимаются инвесторы угледобывающих предприятий. "Они (инвесторы – ред.) готовы возродить почет профессии, а для этого они уже сегодня заключили с рядом учебных заведений соглашения. Они предоставляют свои базы как для прохождения практики, так и для повышения квалификации", - пояснил министр. По его словам, также разрабатываются программы повышения квалификации сотрудников угольных предприятий. "Сейчас ряд колледжей уже заключили соглашения, и готовятся несколько дополнительных соглашений о сотрудничестве инвестора и учебного предприятия", - сказал Ярош.
https://ria.ru/20240607/shakhty-1951207107.html
https://ria.ru/20240605/shakhty-1950770838.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151370/22/1513702245_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_676742d5bc51165df035738d8ff8efed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ринат ахметов, экономика
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Ринат Ахметов, Экономика
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли

Ярош заявил об острой нехватке специалистов в угледобывающей отрасли в ЛНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПогрузка угля на территории шахты "Белореченская" Лутугинского района Луганской области
Погрузка угля на территории шахты Белореченская Лутугинского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Погрузка угля на территории шахты "Белореченская" Лутугинского района Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош.
Власти ДНР и ЛНР с начала года передали в аренду частным инвесторам ТЭК "Родина" и Компания "Торговый Дом "Донские угли" ряд шахт, часть из которых принадлежала Ринату Ахметову, часть — госпредприятиям Украины.
Шахта Карбонит в селе Золотое-2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Пасечник рассказал, какие условия при передаче шахт поставили инвесторам
7 июня, 07:30
"Наиболее остро сейчас стоит вопрос с привлечением молодых сотрудников. Не секрет, что за последние пару десятилетий угольная отрасль растеряла некоторую привлекательность и люди начинали искать для себя другие занятия", - сказал Ярош.
Он уточнил, что сейчас этим вопросом активно занимаются инвесторы угледобывающих предприятий.
«
"Они (инвесторы – ред.) готовы возродить почет профессии, а для этого они уже сегодня заключили с рядом учебных заведений соглашения. Они предоставляют свои базы как для прохождения практики, так и для повышения квалификации", - пояснил министр.
По его словам, также разрабатываются программы повышения квалификации сотрудников угольных предприятий.
"Сейчас ряд колледжей уже заключили соглашения, и готовятся несколько дополнительных соглашений о сотрудничестве инвестора и учебного предприятия", - сказал Ярош.
Шахта в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР
5 июня, 18:24
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРинат АхметовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала