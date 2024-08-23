https://ria.ru/20240823/lnr-1968001500.html
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли - РИА Новости, 23.08.2024
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли
Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:32
2024-08-23T12:32
2024-08-23T12:32
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
ринат ахметов
экономика
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош. Власти ДНР и ЛНР с начала года передали в аренду частным инвесторам ТЭК "Родина" и Компания "Торговый Дом "Донские угли" ряд шахт, часть из которых принадлежала Ринату Ахметову, часть — госпредприятиям Украины. "Наиболее остро сейчас стоит вопрос с привлечением молодых сотрудников. Не секрет, что за последние пару десятилетий угольная отрасль растеряла некоторую привлекательность и люди начинали искать для себя другие занятия", - сказал Ярош. Он уточнил, что сейчас этим вопросом активно занимаются инвесторы угледобывающих предприятий. "Они (инвесторы – ред.) готовы возродить почет профессии, а для этого они уже сегодня заключили с рядом учебных заведений соглашения. Они предоставляют свои базы как для прохождения практики, так и для повышения квалификации", - пояснил министр. По его словам, также разрабатываются программы повышения квалификации сотрудников угольных предприятий. "Сейчас ряд колледжей уже заключили соглашения, и готовятся несколько дополнительных соглашений о сотрудничестве инвестора и учебного предприятия", - сказал Ярош.
https://ria.ru/20240607/shakhty-1951207107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ринат ахметов, экономика
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Ринат Ахметов, Экономика
В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли
Ярош заявил об острой нехватке специалистов в угледобывающей отрасли в ЛНР
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош.
Власти ДНР
и ЛНР с начала года передали в аренду частным инвесторам ТЭК "Родина" и Компания "Торговый Дом "Донские угли" ряд шахт, часть из которых принадлежала Ринату Ахметову
, часть — госпредприятиям Украины
.
"Наиболее остро сейчас стоит вопрос с привлечением молодых сотрудников. Не секрет, что за последние пару десятилетий угольная отрасль растеряла некоторую привлекательность и люди начинали искать для себя другие занятия", - сказал Ярош.
Он уточнил, что сейчас этим вопросом активно занимаются инвесторы угледобывающих предприятий.
«
"Они (инвесторы – ред.) готовы возродить почет профессии, а для этого они уже сегодня заключили с рядом учебных заведений соглашения. Они предоставляют свои базы как для прохождения практики, так и для повышения квалификации", - пояснил министр.
По его словам, также разрабатываются программы повышения квалификации сотрудников угольных предприятий.
"Сейчас ряд колледжей уже заключили соглашения, и готовятся несколько дополнительных соглашений о сотрудничестве инвестора и учебного предприятия", - сказал Ярош.