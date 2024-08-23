https://ria.ru/20240823/lnr-1968001500.html

В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли

В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли - РИА Новости, 23.08.2024

В ЛНР заявили о нехватке молодых специалистов в угледобывающей отрасли

Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:32

2024-08-23T12:32

2024-08-23T12:32

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

ринат ахметов

экономика

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Острая нехватка молодых специалистов в угледобывающей отрасли наблюдают в Луганской Народной Республике, сообщил журналистам министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош. Власти ДНР и ЛНР с начала года передали в аренду частным инвесторам ТЭК "Родина" и Компания "Торговый Дом "Донские угли" ряд шахт, часть из которых принадлежала Ринату Ахметову, часть — госпредприятиям Украины. "Наиболее остро сейчас стоит вопрос с привлечением молодых сотрудников. Не секрет, что за последние пару десятилетий угольная отрасль растеряла некоторую привлекательность и люди начинали искать для себя другие занятия", - сказал Ярош. Он уточнил, что сейчас этим вопросом активно занимаются инвесторы угледобывающих предприятий. "Они (инвесторы – ред.) готовы возродить почет профессии, а для этого они уже сегодня заключили с рядом учебных заведений соглашения. Они предоставляют свои базы как для прохождения практики, так и для повышения квалификации", - пояснил министр. По его словам, также разрабатываются программы повышения квалификации сотрудников угольных предприятий. "Сейчас ряд колледжей уже заключили соглашения, и готовятся несколько дополнительных соглашений о сотрудничестве инвестора и учебного предприятия", - сказал Ярош.

https://ria.ru/20240607/shakhty-1951207107.html

https://ria.ru/20240605/shakhty-1950770838.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ринат ахметов, экономика