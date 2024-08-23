https://ria.ru/20240823/ljudi-1967975392.html
На Пхукете при оползне погибли пять человек
На Пхукете при оползне погибли пять человек - РИА Новости, 23.08.2024
На Пхукете при оползне погибли пять человек
Пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли в результате оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:00
2024-08-23T11:00
2024-08-23T11:00
в мире
жилье
мьянма
таиланд
пхукет (остров)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756817004_105:0:1856:985_1920x0_80_0_0_2fa277c15aa16cceb315da0e95324f46.jpg
БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли в результате оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная пара россиян пропала без вести, на месте оползня идет поисковая операция. Об этом сообщает в пятницу газета "Кхао Сот". Оползень произошел рано утром в пятницу в результате сильного дождя, начавшегося в четверг и закончившегося только около 7 утра (03.00 мск). В результате оползня была наполовину разрушена вилла, находившаяся на склоне горы в районе Карон, сообщает газета. По информации газеты, которая ссылается на местные власти, в вилле проживала российская семейная пара и несколько человек обслуживающего персонала. Спасатели, прибывшие на место происшествия около 7 утра, обнаружили к 12.30 (08.30 мск) пять тел погибших, четверо из числа которых предположительно являются гражданами Мьянмы, гастарбайтерами. Еще одна погибшая при оползне – гражданка Таиланда, говорится в сообщении. В настоящее время спасатели и полицейские продолжают разбирать завалы на месте оползня в поисках российской семейной пары, жильцов дома, которые пока считаются пропавшими без вести.
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
https://ria.ru/20240526/opolzen-1948424410.html
мьянма
таиланд
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756817004_324:0:1637:985_1920x0_80_0_0_b0eef38bbb721025dabdf3e64f1ee389.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, мьянма, таиланд, пхукет (остров)
В мире, Жилье, Мьянма, Таиланд, Пхукет (остров)
На Пхукете при оползне погибли пять человек
Пять человек погибли при оползне на Пхукете, семья россиян пропала без вести
БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости.
Пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли в результате оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная пара россиян пропала без вести, на месте оползня идет поисковая операция. Об этом сообщает в пятницу газета "Кхао Сот
".
Оползень произошел рано утром в пятницу в результате сильного дождя, начавшегося в четверг и закончившегося только около 7 утра (03.00 мск). В результате оползня была наполовину разрушена вилла, находившаяся на склоне горы в районе Карон, сообщает газета.
По информации газеты, которая ссылается на местные власти, в вилле проживала российская семейная пара и несколько человек обслуживающего персонала.
Спасатели, прибывшие на место происшествия около 7 утра, обнаружили к 12.30 (08.30 мск) пять тел погибших, четверо из числа которых предположительно являются гражданами Мьянмы, гастарбайтерами. Еще одна погибшая при оползне – гражданка Таиланда, говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели и полицейские продолжают разбирать завалы на месте оползня в поисках российской семейной пары, жильцов дома, которые пока считаются пропавшими без вести.