https://ria.ru/20240823/ljudi-1967975392.html

На Пхукете при оползне погибли пять человек

На Пхукете при оползне погибли пять человек - РИА Новости, 23.08.2024

На Пхукете при оползне погибли пять человек

Пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли в результате оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:00

2024-08-23T11:00

2024-08-23T11:00

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таиланд

пхукет (остров)

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БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли в результате оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная пара россиян пропала без вести, на месте оползня идет поисковая операция. Об этом сообщает в пятницу газета "Кхао Сот". Оползень произошел рано утром в пятницу в результате сильного дождя, начавшегося в четверг и закончившегося только около 7 утра (03.00 мск). В результате оползня была наполовину разрушена вилла, находившаяся на склоне горы в районе Карон, сообщает газета. По информации газеты, которая ссылается на местные власти, в вилле проживала российская семейная пара и несколько человек обслуживающего персонала. Спасатели, прибывшие на место происшествия около 7 утра, обнаружили к 12.30 (08.30 мск) пять тел погибших, четверо из числа которых предположительно являются гражданами Мьянмы, гастарбайтерами. Еще одна погибшая при оползне – гражданка Таиланда, говорится в сообщении. В настоящее время спасатели и полицейские продолжают разбирать завалы на месте оползня в поисках российской семейной пары, жильцов дома, которые пока считаются пропавшими без вести.

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

https://ria.ru/20240526/opolzen-1948424410.html

мьянма

таиланд

пхукет (остров)

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в мире, жилье, мьянма, таиланд, пхукет (остров)