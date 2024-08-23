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Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года - РИА Новости, 23.08.2024
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Смоленская область
 
12:47 23.08.2024 (обновлено: 12:48 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/lizing-1968006422.html
Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года
Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года - РИА Новости, 23.08.2024
Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года
Смоленские аграрии по программе лизинга обновили парк сельскохозяйственной техники на 260 единиц с 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:47
2024-08-23T12:48
смоленская область
василий анохин
росагролизинг
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Смоленские аграрии по программе лизинга обновили парк сельскохозяйственной техники на 260 единиц с 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что сумма вложений – 1,1 миллиарда рублей, что почти в 2,5 раза больше результата предыдущих двух лет. "В прошлом году заключили партнерское соглашение с компанией "Росагролизинг". Благодаря этому для аграриев региона процесс приобретения техники и оборудования на условиях лизинга стал значительно проще - вероятность отказов при оформлении заявки сведена к минимуму", - написал Анохин. По словам губернатора, за семь месяцев 2024 года сельхозпроизводители Смоленской области получили почти 120 единиц современной техники. Среди них: 10 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 21 трактор. Сумма сделок превысила 500 миллионов рублей. 100 единиц техники уже успешно используются на полях региона. Вскоре еще 20 поступят в хозяйства. "Залог успешной работы любого аграрного хозяйства - наличие надежной современной техники. Продолжим создавать благоприятные условия для наших сельхозпроизводителей и поддерживать в их важном труде", - написал Анохин.
https://ria.ru/20240821/zavod-1967570748.html
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василий анохин, росагролизинг
Смоленская область, Василий Анохин, Росагролизинг

Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года

© Фото : Василий Анохин/TelegramПарк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года
Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Смоленские аграрии по программе лизинга обновили парк сельскохозяйственной техники на 260 единиц с 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что сумма вложений – 1,1 миллиарда рублей, что почти в 2,5 раза больше результата предыдущих двух лет.
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"В прошлом году заключили партнерское соглашение с компанией "Росагролизинг". Благодаря этому для аграриев региона процесс приобретения техники и оборудования на условиях лизинга стал значительно проще - вероятность отказов при оформлении заявки сведена к минимуму", - написал Анохин.
По словам губернатора, за семь месяцев 2024 года сельхозпроизводители Смоленской области получили почти 120 единиц современной техники. Среди них: 10 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 21 трактор. Сумма сделок превысила 500 миллионов рублей. 100 единиц техники уже успешно используются на полях региона. Вскоре еще 20 поступят в хозяйства.
"Залог успешной работы любого аграрного хозяйства - наличие надежной современной техники. Продолжим создавать благоприятные условия для наших сельхозпроизводителей и поддерживать в их важном труде", - написал Анохин.
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Смоленская областьВасилий АнохинРосагролизинг
 
 
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