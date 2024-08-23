https://ria.ru/20240823/lizing-1968006422.html

Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года

Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года - РИА Новости, 23.08.2024

Парк смоленской агротехники обновили на 260 единиц по лизингу с 2023 года

Смоленские аграрии по программе лизинга обновили парк сельскохозяйственной техники на 260 единиц с 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:47

2024-08-23T12:47

2024-08-23T12:48

смоленская область

василий анохин

росагролизинг

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Смоленские аграрии по программе лизинга обновили парк сельскохозяйственной техники на 260 единиц с 2023 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что сумма вложений – 1,1 миллиарда рублей, что почти в 2,5 раза больше результата предыдущих двух лет. "В прошлом году заключили партнерское соглашение с компанией "Росагролизинг". Благодаря этому для аграриев региона процесс приобретения техники и оборудования на условиях лизинга стал значительно проще - вероятность отказов при оформлении заявки сведена к минимуму", - написал Анохин. По словам губернатора, за семь месяцев 2024 года сельхозпроизводители Смоленской области получили почти 120 единиц современной техники. Среди них: 10 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 21 трактор. Сумма сделок превысила 500 миллионов рублей. 100 единиц техники уже успешно используются на полях региона. Вскоре еще 20 поступят в хозяйства. "Залог успешной работы любого аграрного хозяйства - наличие надежной современной техники. Продолжим создавать благоприятные условия для наших сельхозпроизводителей и поддерживать в их важном труде", - написал Анохин.

https://ria.ru/20240821/zavod-1967570748.html

https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966674800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, росагролизинг