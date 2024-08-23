https://ria.ru/20240823/litva-1967951359.html

В Литве начали строить военную базу Германии

В Литве начали строить военную базу Германии - РИА Новости, 23.08.2024

В Литве начали строить военную базу Германии

В Литве начали строить первую постоянную зарубежную военную базу Германии со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:24

2024-08-23T09:24

2024-08-23T10:48

в мире

литва

германия

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олаф шольц

арвидас анушаускас

борис писториус

нато

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Литве начали строить первую постоянную зарубежную военную базу Германии со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times. "На этой неделе начались строительные работы для новых немецких армейских казарм в Литве, недалеко от границы с Белоруссией, где к 2027 году разместятся около четырех тысяч солдат бундесвера", — указано в материале. Как отметило издание, это событие должно было произвести "фурор", но было омрачено заявлениями о сокращении военной поддержки Украины, что продемонстрировало слабость Берлина, а не его силу. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Киеву, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Канцлер Олаф Шольц при этом заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине крупнейшую поддержку в Европе. Немецкие СМИ ранее сообщали, что размещение боевой бригады в Литве обойдется Германии примерно в 11 миллиардов евро. Из этой суммы миллиард пойдет на ежегодные эксплуатационные расходы, четыре миллиарда — закупку бронетехники и шесть миллиардов — на дальнейшие инвестиции, такие как строительство инфраструктуры и закупка военной формы. При этом указанная сумма не включает в себя выплаты надбавок за прохождение службы за рубежом. В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html

https://ria.ru/20240822/unizhenie-1967699032.html

https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html

https://ria.ru/20240310/byudzhet-1932121830.html

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Варвара Скокшина

в мире, литва, германия, украина, олаф шольц, арвидас анушаускас, борис писториус, нато