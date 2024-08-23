https://ria.ru/20240823/lipetsk-1968082641.html

Более 238 млн рублей направлено на ремонт спортобъектов Липецка

Более 238 млн рублей направлено на ремонт спортобъектов Липецка - РИА Новости, 23.08.2024

Более 238 млн рублей направлено на ремонт спортобъектов Липецка

На капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры Липецка в 2024 году направлено более 238 миллионов рублей, что позволит привести в порядок семь... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:18

2024-08-23T16:18

2024-08-23T16:18

липецкая область

липецк

игорь артамонов

игорь щеголев

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ЛИПЕЦК, 23 авг - РИА Новости. На капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры Липецка в 2024 году направлено более 238 миллионов рублей, что позволит привести в порядок семь объектов спортивной сферы, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что на выделенные средства будут отремонтированы филиалы шахматной спортшколы, волейбольной, двух велоспортивных школ, стадион "Янтарь", физкультурно-оздоровительный комплекс "Пламя", в ближайших планах - заменена футбольного поля на стадионе "Металлург". На некоторых объектах строительные работы уже завершились. Результаты проинспектировал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев во время рабочей поездки по Липецкой области. По словам Артамонова, он побывал на стадионе "Янтарь", где за летние месяцы строители полностью обновили футбольное поле, беговые дорожки. Сейчас завершается монтаж крытых трибун, освещения. Из нового - появится зона воркаута. "Спортом на стадионе "Янтарь" занимается более 500 ребят. Здесь есть секции футбола для мальчиков и девочек, идут занятия легкой атлетикой, а что еще важнее – здесь созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья", - пояснил губернатор. Помимо спортивных объектов, полномочный представитель президента посетил Центр молодежной карьеры в Липецке. Это первый в России центр, где специализируются на профориентации и трудоустройстве молодежи. Он открылся в марте 2024 года. Так региональная инициатива была реализована в рамках нацпроекта "Демография".

https://ria.ru/20240820/lipetsk-1967313720.html

https://ria.ru/20240823/tramvai-1968053426.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, игорь щеголев