Погибший на яхте миллионер Линч выставлял ее на торги, пишут СМИ
Telegraph: погибший на яхте Линч выставлял ее на торги и снял с продажи в июле
© AP Photo / Salvatore CavalliОперация по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Операция по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Британский мультимиллионер Майкл Линч, погибший на борту своей затонувшей яхты, выставлял ее на торги и снял с продажи только в июле, пишет газета Telegraph.
Яхта Bayesian потерпела крушение у побережья города Портичелло в Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".
По данным издания, технологический магнат выставил яхту на продажу еще в марте. Сообщается, что после благоприятного для себя процесса в США, где Линч был оправдан по делу о мошенничестве, он передумал и в июле отозвал предложение.
Круиз на яхте был задуман, чтобы отпраздновать его победу в суде, отмечается в публикации.
По последним данным, 18-летняя дочь бизнесмена Ханна остается единственной пропавшей без вести. Подтвержденное число жертв катастрофы возросло до шести. Среди них оказался председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиарда фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов.
В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны его экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал бизнесмена по всем пунктам.