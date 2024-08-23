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Погибший на яхте миллионер Линч выставлял ее на торги, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2024
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01:37 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/linch-1967923392.html
Погибший на яхте миллионер Линч выставлял ее на торги, пишут СМИ
Погибший на яхте миллионер Линч выставлял ее на торги, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2024
Погибший на яхте миллионер Линч выставлял ее на торги, пишут СМИ
Британский мультимиллионер Майкл Линч, погибший на борту своей затонувшей яхты, выставлял ее на торги и снял с продажи только в июле, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:37
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Британский мультимиллионер Майкл Линч, погибший на борту своей затонувшей яхты, выставлял ее на торги и снял с продажи только в июле, пишет газета Telegraph. Яхта Bayesian потерпела крушение у побережья города Портичелло в Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время". По данным издания, технологический магнат выставил яхту на продажу еще в марте. Сообщается, что после благоприятного для себя процесса в США, где Линч был оправдан по делу о мошенничестве, он передумал и в июле отозвал предложение. Круиз на яхте был задуман, чтобы отпраздновать его победу в суде, отмечается в публикации. По последним данным, 18-летняя дочь бизнесмена Ханна остается единственной пропавшей без вести. Подтвержденное число жертв катастрофы возросло до шести. Среди них оказался председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга. Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиарда фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов. В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны его экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал бизнесмена по всем пунктам.
https://ria.ru/20240820/yakhta-1967234284.html
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в мире, сша, сицилия, великобритания, билл гейтс, hewlett-packard (hp)
В мире, США, Сицилия, Великобритания, Билл Гейтс, Hewlett-Packard (HP)
Погибший на яхте миллионер Линч выставлял ее на торги, пишут СМИ

Telegraph: погибший на яхте Линч выставлял ее на торги и снял с продажи в июле

© AP Photo / Salvatore CavalliОперация по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии
Операция по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Операция по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Британский мультимиллионер Майкл Линч, погибший на борту своей затонувшей яхты, выставлял ее на торги и снял с продажи только в июле, пишет газета Telegraph.
Яхта Bayesian потерпела крушение у побережья города Портичелло в Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".
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По данным издания, технологический магнат выставил яхту на продажу еще в марте. Сообщается, что после благоприятного для себя процесса в США, где Линч был оправдан по делу о мошенничестве, он передумал и в июле отозвал предложение.
Круиз на яхте был задуман, чтобы отпраздновать его победу в суде, отмечается в публикации.
По последним данным, 18-летняя дочь бизнесмена Ханна остается единственной пропавшей без вести. Подтвержденное число жертв катастрофы возросло до шести. Среди них оказался председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
Компания Autonomy была основана в 1996 году. Под руководством Линча она стала одним из крупнейших британских предприятий, а бизнесмен получил прозвище "британского Билла Гейтса". В 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиарда фунтов стерлингов, сам предприниматель заработал на сделке 500 миллионов фунтов.
В 2018 году прокуратура США выдвинули обвинения Линчу в завышении в рамках этой сделки стоимости компании, по требованию американской стороны его экстрадировали в США. Суд присяжных в Сан-Франциско в июне оправдал бизнесмена по всем пунктам.
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