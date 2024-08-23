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"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье - РИА Новости, 23.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
08:00 23.08.2024 (обновлено: 08:06 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kursk-1967868249.html
"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье
"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье - РИА Новости, 23.08.2024
"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье
Многим жителям Курской области пришлось эвакуироваться без домашних животных. Теперь люди обращаются к волонтерам с просьбой вызволить или хотя бы покормить... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:00
2024-08-23T08:06
надежные люди
общество
рыльск
донецк
курск
московский зоопарк
помощь
животные
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Многим жителям Курской области пришлось эвакуироваться без домашних животных. Теперь люди обращаются к волонтерам с просьбой вызволить или хотя бы покормить питомцев. Откликнулись активисты со всей страны. О том, как они помогают, — в материале РИА Новости."Не успели поймать"У палаточного лагеря Елена Михайловна выгуливает кота на привязи. Тот и не пытается сбежать: сжался в комок, тяжело дышит. "Приболел, — объясняет хозяйка. — На днях соседи эвакуировали нас с мужем из Коренево. Мы до последнего не хотели выезжать. А потом начались страшные обстрелы. Всю дорогу читала молитву и просила усмирить сердца врагов, восставших против нас".Пенсионерка не сдерживает слез. С нетерпением ждет родственников, которые отвезут в соседний город: кота надо срочно показать ветеринару. "Он мой любимчик, — признается Елена Михайловна. — Еще двое в доме было, но со страха при обстреле разбежались кто куда. Так и не успели с дедом поймать".В пунктах временного размещения места для животных не предусмотрены. Там входят в положение — оборудуют будки.Но кому-то пришлось оставить питомцев дома — автобусы забиты битком. На месте указывали: "Животных — за борт".&quot;Приносили к нам, просили приютить. Кто-то и не спрашивал — подбрасывали котов и собак, — рассказывает Людмила, работница Свято-Николаевского монастыря в Рыльске, где на попечении сейчас больше 40 кошек. — Горожане выезжают из соображений безопасности. Но мы все на месте. А я и не уеду, пока всех не пристрою&quot;.Желающие приютить котов нашлись. Вопрос в том, как их вывезти. "Местные таксисты резко повысили тарифы. До Курска нынче добраться — десять тысяч, — говорит Людмила. — Общественный транспорт не работает. Пока ищем варианты".Те, кто эвакуировались из Рыльска на своем транспорте, возвращаются домой, чтобы покормить питомцев. Дорога туда открыта, хотя и небезопасна из-за угрозы дронов."Плавающая линия фронта"Волонтеры из разных регионов съезжаются, чтобы помочь с животными. Почти с первых дней обострения в приграничье работает Евгения Михайлова. Приехала из Донецка, где руководит приютом "Кошкин дом", открытым еще в 1999-м. В последние годы его сотрудники в основном вывозят питомцев из зоны боевых действий."Сейчас мы уже вернулись в Донецк. Удалось спасти 60 кошек — 20 мы отправили в Тульскую область: отозвались местные волонтеры. Еще 15 поместили в курский приют "Право жить", там им будут искать хозяев. С собой взяли тех, кому уже нашли дом. И тех, кому требуется лечение, — объясняет Евгения. — Вызволили и пристроили также двух собак".У волонтеров есть броневик, но по Курской области решили передвигаться на гражданской машине. "На военной рискованно — на тот момент, когда мы приехали, фронт "гулял". Выяснили, какая обстановка, и первым делом отправились в Рыльск", — рассказывает Михайлова.Нашли местную жительницу Галину, у которой домашний приют, где больше ста питомцев. Рядом были прилеты, фасад посекло."Ей потребовалась помощь с эвакуацией зверей. Она же рассказала, где в Рыльске еще остались животные, — продолжает Евгения. — Были в том числе адреса прямо вблизи фронта. Но туда мы не успели добраться. Случилась трагедия: мост подорвали, погибли наши коллеги (волонтеры "Народного фронта". — Прим. ред.). Та часть оказалась отрезанной"."Кошкин дом" живет на пожертвования — как правило, людей с "большой земли"."Кто-то плетет масксети, кто-то занимается дронами. Они же помогают и нам. Безусловно, средств никогда не бывает достаточно. Чем больше поступлений, тем больше животных мы можем взять под опеку. Если есть необходимость в срочном лечении, питомцы его получают. Люди откликаются", — говорит Евгения."Право жить"В первые дни обострения в местном приюте "Право жить" был ажиотаж — сюда свозили вызволенных животных со всего приграничья. Волонтеры начали пристраивать их на передержку.&quot;У нас было больше 300 собак, теперь чуть больше 120. Откликнулись из разных регионов: больше 30 питомцев взяли на попечение подмосковные волонтеры из фонда &quot;Путь домой&quot;, помогут пристроить в добрые руки, — объясняет директор фонда &quot;Право жить&quot; Екатерина Жильникова. — Подключился и Московский зоопарк — забрали 37 псов. Как все наладится, вернутся обратно. Туда отправились самые пугливые, которым сложно социализироваться&quot;.С предложением взять животное пишут из самых разных регионов, но не каждый готов оплатить дорогу. Волонтеры уже потратили более 200 тысяч на наем водителей."Есть те, кто готовы оплатить "зоотакси". Со средствами помогают и другие фонды. Стараемся находить среди водителей людей обученных, поскольку животные в стрессе ведут себя непредсказуемо. Ситуации бывают разные: одна собака потерялась на полпути. Водитель остановился в Орле, решил попоить ее, открыл решетку — та выбежала. В итоге орловские волонтеры нашли ее, и она таки добралась к новым хозяевам в Санкт-Петербург", — приводит пример Екатерина.Ее телефон разрывается от звонков и сообщений: обращаются с разными вопросами, в том числе и не про животных.&quot;Например, есть трудности с поиском жилья — не каждый готов сдать в аренду квартиру тем, кто с собакой. В нашей группе в соцсетях как раз этим занимаются. Ищут в том числе передержку. Помогают при необходимости с вольерами, раздают корм&quot;, — перечисляет Жильникова.Курский приют — в 30 километрах от города. Волонтеры планируют эвакуировать как можно больше четвероногих. Решили, что так безопаснее. Надеются, что ситуация скоро наладится и тогда все вернутся к прежнему режиму работы.
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Мария Марикян
Мария Марикян
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, рыльск, донецк, курск, московский зоопарк, помощь, животные
Надежные люди, Общество, Рыльск, Донецк, Курск, Московский зоопарк, Помощь, Животные

"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Многим жителям Курской области пришлось эвакуироваться без домашних животных. Теперь люди обращаются к волонтерам с просьбой вызволить или хотя бы покормить питомцев. Откликнулись активисты со всей страны. О том, как они помогают, — в материале РИА Новости.

"Не успели поймать"

У палаточного лагеря Елена Михайловна выгуливает кота на привязи. Тот и не пытается сбежать: сжался в комок, тяжело дышит. "Приболел, — объясняет хозяйка. — На днях соседи эвакуировали нас с мужем из Коренево. Мы до последнего не хотели выезжать. А потом начались страшные обстрелы. Всю дорогу читала молитву и просила усмирить сердца врагов, восставших против нас".
Пенсионерка не сдерживает слез. С нетерпением ждет родственников, которые отвезут в соседний город: кота надо срочно показать ветеринару. "Он мой любимчик, — признается Елена Михайловна. — Еще двое в доме было, но со страха при обстреле разбежались кто куда. Так и не успели с дедом поймать".
© РИА Новости / Мария МарикянПенсионерка в палаточном лагере
Пенсионерка в палаточном лагере - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Пенсионерка в палаточном лагере
В пунктах временного размещения места для животных не предусмотрены. Там входят в положение — оборудуют будки.
Но кому-то пришлось оставить питомцев дома — автобусы забиты битком. На месте указывали: "Животных — за борт".
«

"Приносили к нам, просили приютить. Кто-то и не спрашивал — подбрасывали котов и собак, — рассказывает Людмила, работница Свято-Николаевского монастыря в Рыльске, где на попечении сейчас больше 40 кошек. — Горожане выезжают из соображений безопасности. Но мы все на месте. А я и не уеду, пока всех не пристрою".

Желающие приютить котов нашлись. Вопрос в том, как их вывезти. "Местные таксисты резко повысили тарифы. До Курска нынче добраться — десять тысяч, — говорит Людмила. — Общественный транспорт не работает. Пока ищем варианты".
Те, кто эвакуировались из Рыльска на своем транспорте, возвращаются домой, чтобы покормить питомцев. Дорога туда открыта, хотя и небезопасна из-за угрозы дронов.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области
Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительницы приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области

"Плавающая линия фронта"

Волонтеры из разных регионов съезжаются, чтобы помочь с животными. Почти с первых дней обострения в приграничье работает Евгения Михайлова. Приехала из Донецка, где руководит приютом "Кошкин дом", открытым еще в 1999-м. В последние годы его сотрудники в основном вывозят питомцев из зоны боевых действий.
"Сейчас мы уже вернулись в Донецк. Удалось спасти 60 кошек — 20 мы отправили в Тульскую область: отозвались местные волонтеры. Еще 15 поместили в курский приют "Право жить", там им будут искать хозяев. С собой взяли тех, кому уже нашли дом. И тех, кому требуется лечение, — объясняет Евгения. — Вызволили и пристроили также двух собак".
У волонтеров есть броневик, но по Курской области решили передвигаться на гражданской машине. "На военной рискованно — на тот момент, когда мы приехали, фронт "гулял". Выяснили, какая обстановка, и первым делом отправились в Рыльск", — рассказывает Михайлова.
Нашли местную жительницу Галину, у которой домашний приют, где больше ста питомцев. Рядом были прилеты, фасад посекло.
"Ей потребовалась помощь с эвакуацией зверей. Она же рассказала, где в Рыльске еще остались животные, — продолжает Евгения. — Были в том числе адреса прямо вблизи фронта. Но туда мы не успели добраться. Случилась трагедия: мост подорвали, погибли наши коллеги (волонтеры "Народного фронта". — Прим. ред.). Та часть оказалась отрезанной".
"Кошкин дом" живет на пожертвования — как правило, людей с "большой земли".
"Кто-то плетет масксети, кто-то занимается дронами. Они же помогают и нам. Безусловно, средств никогда не бывает достаточно. Чем больше поступлений, тем больше животных мы можем взять под опеку. Если есть необходимость в срочном лечении, питомцы его получают. Люди откликаются", — говорит Евгения.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области несет питомца на прививку к ветеринарам в пункте временного размещения (ПВР) в Курске
Жительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области несет питомца на прививку к ветеринарам в пункте временного размещения (ПВР) в Курске - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области несет питомца на прививку к ветеринарам в пункте временного размещения (ПВР) в Курске

"Право жить"

В первые дни обострения в местном приюте "Право жить" был ажиотаж — сюда свозили вызволенных животных со всего приграничья. Волонтеры начали пристраивать их на передержку.
«

"У нас было больше 300 собак, теперь чуть больше 120. Откликнулись из разных регионов: больше 30 питомцев взяли на попечение подмосковные волонтеры из фонда "Путь домой", помогут пристроить в добрые руки, — объясняет директор фонда "Право жить" Екатерина Жильникова. — Подключился и Московский зоопарк — забрали 37 псов. Как все наладится, вернутся обратно. Туда отправились самые пугливые, которым сложно социализироваться".

С предложением взять животное пишут из самых разных регионов, но не каждый готов оплатить дорогу. Волонтеры уже потратили более 200 тысяч на наем водителей.
"Есть те, кто готовы оплатить "зоотакси". Со средствами помогают и другие фонды. Стараемся находить среди водителей людей обученных, поскольку животные в стрессе ведут себя непредсказуемо. Ситуации бывают разные: одна собака потерялась на полпути. Водитель остановился в Орле, решил попоить ее, открыл решетку — та выбежала. В итоге орловские волонтеры нашли ее, и она таки добралась к новым хозяевам в Санкт-Петербург", — приводит пример Екатерина.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВетеринары прививают питомцев жителей пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области, находящихся в пункте временного размещения (ПВР) в Курске
Ветеринары прививают питомцев жителей пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области, находящихся в пункте временного размещения (ПВР) в Курске - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ветеринары прививают питомцев жителей пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области, находящихся в пункте временного размещения (ПВР) в Курске
Ее телефон разрывается от звонков и сообщений: обращаются с разными вопросами, в том числе и не про животных.
«

"Например, есть трудности с поиском жилья — не каждый готов сдать в аренду квартиру тем, кто с собакой. В нашей группе в соцсетях как раз этим занимаются. Ищут в том числе передержку. Помогают при необходимости с вольерами, раздают корм", — перечисляет Жильникова.

Курский приют — в 30 километрах от города. Волонтеры планируют эвакуировать как можно больше четвероногих. Решили, что так безопаснее. Надеются, что ситуация скоро наладится и тогда все вернутся к прежнему режиму работы.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
 
Надежные людиОбществоРыльскДонецкКурскМосковский зоопаркПомощьЖивотные
 
 
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