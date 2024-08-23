https://ria.ru/20240823/kuban-1967925321.html

На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"

На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.08.2024

На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"

Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T02:21

2024-08-23T02:21

2024-08-23T02:21

происшествия

авто

краснодарский край

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости. Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах он порта "Кавказ". Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. Перед постом скоплений машин нет. Ориентировочно в 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

https://ria.ru/20240822/parom-1967913788.html

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краснодарский край

россия

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происшествия, авто, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)