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На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.08.2024
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02:21 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kuban-1967925321.html
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.08.2024
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"
Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T02:21
2024-08-23T02:21
происшествия
авто
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости. Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах он порта "Кавказ". Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. Перед постом скоплений машин нет. Ориентировочно в 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240822/parom-1967913788.html
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происшествия, авто, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"

На Кубани за 13 км разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости.
Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах он порта "Кавказ". Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта.
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Перед постом скоплений машин нет. Ориентировочно в 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин.
В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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