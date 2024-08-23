https://ria.ru/20240823/kuban-1967925321.html
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.08.2024
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"
Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T02:21
2024-08-23T02:21
2024-08-23T02:21
происшествия
авто
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг - РИА Новости. Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта "Кавказ", разворачивают за 13 километров на посту ДПС в посёлке Ильич на Кубани, передаёт корреспондент РИА Новости. Патруль находится у поста ДПС в 13 километрах он порта "Кавказ". Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта. Перед постом скоплений машин нет. Ориентировочно в 800 метрах находится накопительная площадка для грузовых машин. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240822/parom-1967913788.html
https://ria.ru/20240822/parom-1967896926.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"
На Кубани за 13 км разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"