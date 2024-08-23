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Житель Курской области рассказал, как помогает вывозить людей из сел - РИА Новости, 23.08.2024
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09:56 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/korenevo-1967957036.html
Житель Курской области рассказал, как помогает вывозить людей из сел
Житель Курской области рассказал, как помогает вывозить людей из сел - РИА Новости, 23.08.2024
Житель Курской области рассказал, как помогает вывозить людей из сел
Житель села Коренево в Курской области 65-летний Александр Басенко рассказал РИА Новости, как помогает вывозить людей из сел, когда над головами дроны ВСУ... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:56
2024-08-23T09:56
россия
курская область
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 23 авг – РИА Новости. Житель села Коренево в Курской области 65-летний Александр Басенко рассказал РИА Новости, как помогает вывозить людей из сел, когда над головами дроны ВСУ летают, словно мухи, а недалеко разрываются снаряды. Александр рассказал, что после отъезда из Коренево временно поселился у сына в Курске. Вот уже несколько дней он с товарищами ездит в окрестные села, куда пропускают, и вывозит тех, кто по каким-то причинам не успел эвакуироваться. "Бабушка Клава из деревни Вишневка и ее дочь Люба сидели на лавочке с необходимыми вещами. Бабушка сказала, цитирую дословно: "Сашенька, забери нас, век за тебя буду бога молить". Конечно, забрал. Бабушке 96 лет. Единственное условие поставил: "Бабушка, молись богу, чтобы нас пронесло – дроны летают, как мухи". Побольше скорость и – вперед. Пронесло. Но бабуля слово сдержала - всю дорогу молитву читала", - рассказал он. Вспомнил Александр и семью Пискуновых из поселка Коренево. "Чуть ли не силком в авто заталкивали. Упертые были: не поедем и всё, авось пронесет. Мы были уже вторая команда, кто за ними приезжал, первая уехала ни с чем. У нас получилось - люди в безопасности", - рассказал собеседник. По словам Басенко, в последнее время в Коренево очень шумно, сильно гремит, близко разрываются снаряды. Ехать туда очень опасно. Но волонтеров все же иногда пропускают. "Вчера были, народу не видно от слова совсем. Может, кто-то сидит в подвале. А так – в Коренево много разрушений", - сказал собеседник. По словам Басенко, ему и его товарищам до сих пор сильно везло, никто не пострадал, но поводов для волнения было достаточно. То, рассказал, российский "Град" неподалеку от них начал бить по противнику, напугав волонтеров, то на днях над их машиной завис дрон – чей, они так и не поняли. "Мы машину остановили, бегом кто куда! Но машину не тронул - или был разведчик, или уже где-то сделал сброс, а, может, наш… Всяко бывало, но в основном уходили нормально, просто везло. Один раз ехали из Глушково на Рыльск, и возле деревни Сухая перед машиной дрон влетел в погрузчик, нас не задело. Короче, кто-то из нас фартовый", - рассказал Александр. Басенко упомянул об одном из своих товарищей. "Миша. Вывозил людей на своей машине, будучи не совсем здоровым после ранения под Купянском. Вот он герой! Вся рука и плечо синие, рана еще до конца не зажила, а он спасает людей", - рассказал он. "Таких, как я, у нас очень и очень много, мы едины. А, значит, хрен им, не возьмут они нас!" - резюмировал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/gumpomosch-1967944050.html
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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Житель Курской области рассказал, как помогает вывозить людей из сел

Житель Коренево, вывозивший селян из-под обстрелов: дроны ВСУ летали, как мухи

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже
Поврежденное здание в городе Судже - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже. Архивное фото
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КУРСК, 23 авг – РИА Новости. Житель села Коренево в Курской области 65-летний Александр Басенко рассказал РИА Новости, как помогает вывозить людей из сел, когда над головами дроны ВСУ летают, словно мухи, а недалеко разрываются снаряды.
Александр рассказал, что после отъезда из Коренево временно поселился у сына в Курске. Вот уже несколько дней он с товарищами ездит в окрестные села, куда пропускают, и вывозит тех, кто по каким-то причинам не успел эвакуироваться.
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"Бабушка Клава из деревни Вишневка и ее дочь Люба сидели на лавочке с необходимыми вещами. Бабушка сказала, цитирую дословно: "Сашенька, забери нас, век за тебя буду бога молить". Конечно, забрал. Бабушке 96 лет. Единственное условие поставил: "Бабушка, молись богу, чтобы нас пронесло – дроны летают, как мухи". Побольше скорость и – вперед. Пронесло. Но бабуля слово сдержала - всю дорогу молитву читала", - рассказал он.
Вспомнил Александр и семью Пискуновых из поселка Коренево. "Чуть ли не силком в авто заталкивали. Упертые были: не поедем и всё, авось пронесет. Мы были уже вторая команда, кто за ними приезжал, первая уехала ни с чем. У нас получилось - люди в безопасности", - рассказал собеседник.
По словам Басенко, в последнее время в Коренево очень шумно, сильно гремит, близко разрываются снаряды. Ехать туда очень опасно. Но волонтеров все же иногда пропускают.
"Вчера были, народу не видно от слова совсем. Может, кто-то сидит в подвале. А так – в Коренево много разрушений", - сказал собеседник.
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По словам Басенко, ему и его товарищам до сих пор сильно везло, никто не пострадал, но поводов для волнения было достаточно. То, рассказал, российский "Град" неподалеку от них начал бить по противнику, напугав волонтеров, то на днях над их машиной завис дрон – чей, они так и не поняли.
«
"Мы машину остановили, бегом кто куда! Но машину не тронул - или был разведчик, или уже где-то сделал сброс, а, может, наш… Всяко бывало, но в основном уходили нормально, просто везло. Один раз ехали из Глушково на Рыльск, и возле деревни Сухая перед машиной дрон влетел в погрузчик, нас не задело. Короче, кто-то из нас фартовый", - рассказал Александр.
Басенко упомянул об одном из своих товарищей. "Миша. Вывозил людей на своей машине, будучи не совсем здоровым после ранения под Купянском. Вот он герой! Вся рука и плечо синие, рана еще до конца не зажила, а он спасает людей", - рассказал он.
"Таких, как я, у нас очень и очень много, мы едины. А, значит, хрен им, не возьмут они нас!" - резюмировал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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