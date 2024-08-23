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В Колорадо два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов
В Колорадо два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов - РИА Новости, 23.08.2024
В Колорадо два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов
Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в американском штате Колорадо, два человека пострадали, передает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:29
2024-08-23T19:29
2024-08-23T19:29
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в американском штате Колорадо, два человека пострадали, передает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию. "Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в четверг вечером в городе Боулдер штат Колорадо, в результате чего был поврежден мост, произошло разливание топлива и пострадали два проводника", - говорится в сообщении. По данным агентства, пострадавшие были доставлены в больницу с легкими травмами и впоследствии выписаны. Как пишет агентство, из поезда вытекло небольшое количество топлива, но оно не попало в близлежащий ручей, поскольку его впитал в себя песок, высыпавшийся из одного из вагонов поезда. Местная полиция, сообщила, что в результате столкновения поездов был также разрушен железнодорожный мост и была затронута местная линия электропередачи, что привело к перебоям в подаче электроэнергии, затронувшим около десятка домов.
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в мире, колорадо, сша
В Колорадо два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов
Два грузовых поезда сошли с рельсов в Боулдере в США, двое пострадали
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в американском штате Колорадо, два человека пострадали, передает агентство Associated Press
со ссылкой на местную полицию.
"Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в четверг вечером в городе Боулдер штат Колорадо, в результате чего был поврежден мост, произошло разливание топлива и пострадали два проводника", - говорится в сообщении.
По данным агентства, пострадавшие были доставлены в больницу с легкими травмами и впоследствии выписаны. Как пишет агентство, из поезда вытекло небольшое количество топлива, но оно не попало в близлежащий ручей, поскольку его впитал в себя песок, высыпавшийся из одного из вагонов поезда.
Местная полиция, сообщила, что в результате столкновения поездов был также разрушен железнодорожный мост и была затронута местная линия электропередачи, что привело к перебоям в подаче электроэнергии, затронувшим около десятка домов.