https://ria.ru/20240823/koloniya-1968147949.html

В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников

В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников - РИА Новости, 23.08.2024

В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников

Правоохранители восстановили правопорядок в волгоградском ИК-19, где был захват заложников, сообщил глава Суровикинского района Волгоградской области Роман... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:29

2024-08-23T19:29

2024-08-23T20:16

происшествия

суровикинский район

волгоградская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Правоохранители восстановили правопорядок в волгоградском ИК-19, где был захват заложников, сообщил глава Суровикинского района Волгоградской области Роман Слива в Telegram-канале."Правоохранительные органы оперативно восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия", - написал он.По словам Слива, жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html

суровикинский район

волгоградская область

россия

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происшествия, суровикинский район, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии