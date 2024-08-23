https://ria.ru/20240823/koloniya-1968147949.html
В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников
В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников - РИА Новости, 23.08.2024
В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников
Правоохранители восстановили правопорядок в волгоградском ИК-19, где был захват заложников, сообщил глава Суровикинского района Волгоградской области Роман... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:29
2024-08-23T19:29
2024-08-23T20:16
происшествия
суровикинский район
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Правоохранители восстановили правопорядок в волгоградском ИК-19, где был захват заложников, сообщил глава Суровикинского района Волгоградской области Роман Слива в Telegram-канале."Правоохранительные органы оперативно восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия", - написал он.По словам Слива, жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html
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происшествия, суровикинский район, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Суровикинский район, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников
В ИК-19 после захвата заложников проводят следственные мероприятия