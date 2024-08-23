https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127368.html

Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области

Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024

Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области

Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:09

2024-08-23T18:09

2024-08-23T18:09

происшествия

волгоградская область

россия

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захват заложников в волгоградской колонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968135673_0:0:1092:614_1920x0_80_0_0_bbd00fcb4edf96f791465e7faf4ae97b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник. "Совместно с уполномоченным по правам человека региона в ближайшие дни посетим колонию, чтобы проверить восстановление работы учреждения", - сказал он. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позже, по информации Росгвардии, снайперы нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. По данным губернатора области, четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников. 2024-08-23T18:09 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии, видео