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Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
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18:09 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127368.html
Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области
Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области
Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:09
2024-08-23T18:09
происшествия
волгоградская область
россия
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник. "Совместно с уполномоченным по правам человека региона в ближайшие дни посетим колонию, чтобы проверить восстановление работы учреждения", - сказал он. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позже, по информации Росгвардии, снайперы нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. По данным губернатора области, четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.
волгоградская область
россия
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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников
Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников.
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происшествия, волгоградская область, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии, видео
Происшествия, Волгоградская область, Россия, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захват заложников в волгоградской колонии
Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник.
2024-08-23T18:09
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Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области

ОНК в ближайшие дни проверит работу ИК под Волгоградом, где захватили заложников

© РосгвардияОбстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Росгвардия
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник.
"Совместно с уполномоченным по правам человека региона в ближайшие дни посетим колонию, чтобы проверить восстановление работы учреждения", - сказал он.
Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позже, по информации Росгвардии, снайперы нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. По данным губернатора области, четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияОНКФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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