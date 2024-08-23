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Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области
Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области
Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:09
2024-08-23T18:09
2024-08-23T18:09
происшествия
волгоградская область
россия
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Общественники в ближайшие дни посетят ИК в Волгоградской области, где был захват заложников, чтобы проверить восстановление работы учреждения, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник. "Совместно с уполномоченным по правам человека региона в ближайшие дни посетим колонию, чтобы проверить восстановление работы учреждения", - сказал он. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позже, по информации Росгвардии, снайперы нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. По данным губернатора области, четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.
волгоградская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников
Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников.
2024-08-23T18:09
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Волгоградская область, Россия, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захват заложников в волгоградской колонии
Общественники проверят работу колонии в Волгоградской области
ОНК в ближайшие дни проверит работу ИК под Волгоградом, где захватили заложников