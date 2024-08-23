https://ria.ru/20240823/koloniya-1968126696.html

Юрист предположил, кем были заключенные, захватившие заложников в ИК-19

Юрист предположил, кем были заключенные, захватившие заложников в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024

Юрист предположил, кем были заключенные, захватившие заложников в ИК-19

Участники заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, которые в пятницу захватили заложников, могли быть злостными нарушителями порядка... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:06

2024-08-23T18:06

2024-08-23T18:06

происшествия

волгоградская область

россия

александр мальцев (синхронист)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Участники заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, которые в пятницу захватили заложников, могли быть злостными нарушителями порядка отбывания наказания, сказал РИА Новости юрист Общероссийской общественной организации "Совет ОНК" Александр Мальцев. Ранее в пятницу в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены. "Находящиеся на дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, вероятно, были злостными нарушителями условий отбывания наказаний. Дисциплинарная комиссия собирается в случае необходимости установления факта злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания, для выявления причин, которые способствовали нарушению, и последующего принятия решения в отношении злостного нарушителя порядка отбывания наказания", - сказал Мальцев. При этом юрист добавил, что дисциплинарная комиссия также решает вопросы перевода осужденных из одних условий отбывания наказания в другие, а также перевода осужденных, находящихся в тюрьме, с общего режима на строгий и со строгого на общий. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

https://radiosputnik.ru/20240823/ik-19-1968106631.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, россия, александр мальцев (синхронист), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии