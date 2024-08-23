https://ria.ru/20240823/koloniya-1968124839.html

Раненого начальника ИК-19 отправили в больницу на вертолете

Раненого начальника ИК-19 отправили в больницу на вертолете - РИА Новости, 23.08.2024

Раненого начальника ИК-19 отправили в больницу на вертолете

Начальник колонии ИК-19 Андрей Девятов, который был ранен в ходе захвата заложников, жив и отправлен на вертолете в больницу Волгограда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:59

2024-08-23T17:59

2024-08-23T18:04

волгоградская область

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захват заложников в волгоградской колонии

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Начальник колонии ИК-19 Андрей Девятов, который был ранен в ходе захвата заложников, жив и отправлен на вертолете в больницу Волгограда, сообщил РИА Новости представитель административного корпуса Суровикинской центральной районной больницы."Мы отправили его на вертолете в Волгоград... Он жив", - сказал представитель Суровикинской ЦРБ.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позднее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968122478.html

волгоградская область

россия

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волгоградская область, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии, россия