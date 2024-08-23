https://ria.ru/20240823/koloniya-1968073289.html

Двое пострадавших при захвате в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при захвате в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.08.2024

Двое пострадавших при захвате в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:54

2024-08-23T15:54

2024-08-23T16:04

волгоградская область

россия

происшествия

суровикинский район

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двое пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона."В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников ФСИН: два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека - средней степени тяжести", - сказал он на видео.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html

волгоградская область

россия

суровикинский район

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волгоградская область, россия, происшествия, суровикинский район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии