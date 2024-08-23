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Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта - РИА Новости, 23.08.2024
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15:16 23.08.2024 (обновлено: 15:24 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968057716.html
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта - РИА Новости, 23.08.2024
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта
Дорога к ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где захватили заложников, перекрыта, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:16
2024-08-23T15:24
волгоградская область
происшествия
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дорога к ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где захватили заложников, перекрыта, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем Telegram-канале."Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта. Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено", - написал он.
https://ria.ru/20240823/chp-1968056638.html
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волгоградская область, происшествия, захват заложников в волгоградской колонии
Волгоградская область, Происшествия, Захват заложников в волгоградской колонии
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта

Дорога к волгоградской ИК-19, где заключенные захватили заложников, перекрыта

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дорога к ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где захватили заложников, перекрыта, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем Telegram-канале.
"Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта. Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено", - написал он.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Волгоградская областьПроисшествияЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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