https://ria.ru/20240823/koloniya-1968057716.html

Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта

Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта - РИА Новости, 23.08.2024

Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта

Дорога к ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где захватили заложников, перекрыта, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:16

2024-08-23T15:16

2024-08-23T15:24

волгоградская область

происшествия

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дорога к ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где захватили заложников, перекрыта, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем Telegram-канале."Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта. Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено", - написал он.

https://ria.ru/20240823/chp-1968056638.html

волгоградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоградская область, происшествия, захват заложников в волгоградской колонии