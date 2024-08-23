https://ria.ru/20240823/koloniya-1968057716.html
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта - РИА Новости, 23.08.2024
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта
Дорога к ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где захватили заложников, перекрыта, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:16
2024-08-23T15:16
2024-08-23T15:24
волгоградская область
происшествия
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дорога к ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области, где захватили заложников, перекрыта, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива в своем Telegram-канале."Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта. Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено", - написал он.
https://ria.ru/20240823/chp-1968056638.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия, захват заложников в волгоградской колонии
Волгоградская область, Происшествия, Захват заложников в волгоградской колонии
Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта
Дорога к волгоградской ИК-19, где заключенные захватили заложников, перекрыта