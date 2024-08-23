https://ria.ru/20240823/koloniya-1968046940.html

Оперштаб координирует освобождение заложников в волгоградской колонии

Оперштаб координирует освобождение заложников в волгоградской колонии - РИА Новости, 23.08.2024

Оперштаб координирует освобождение заложников в волгоградской колонии

Оперштаб координирует работу по освобождению заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, угрозы гражданскому населению нет, приводятся слова... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:47

2024-08-23T14:47

2024-08-23T14:47

происшествия

волгоградская область

россия

андрей бочаров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Оперштаб координирует работу по освобождению заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, угрозы гражданскому населению нет, приводятся слова губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram-канале областной администрации. "В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет", - заявил он. Бочаров призвал доверять только официальным источникам информации. "Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь", - подчеркнул он. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968036470.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, россия, андрей бочаров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии