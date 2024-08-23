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После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело - РИА Новости, 23.08.2024
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13:58 23.08.2024 (обновлено: 14:01 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968028426.html
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело - РИА Новости, 23.08.2024
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:58
2024-08-23T14:01
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ."Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 206 УК РФ, части 3 статьи 321 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968021921.html
россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело

СК завел уголовное дело после захвата заложников в волгоградской колонии №19

© СоцсетиВ Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Соцсети
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 206 УК РФ, части 3 статьи 321 УК РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников
Вчера, 13:39
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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