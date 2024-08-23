https://ria.ru/20240823/koloniya-1968028426.html

После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело

После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело - РИА Новости, 23.08.2024

После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:58

2024-08-23T13:58

2024-08-23T14:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ."Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 206 УК РФ, части 3 статьи 321 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968021921.html

россия

волгоградская область

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии