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После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело - РИА Новости, 23.08.2024
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:58
2024-08-23T13:58
2024-08-23T14:01
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ."Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 206 УК РФ, части 3 статьи 321 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
СК завел уголовное дело после захвата заложников в волгоградской колонии №19