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В волгоградской колонии заключенные захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
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13:26 23.08.2024 (обновлено: 15:25 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
Несколько заключенных исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили заложников, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:26
2024-08-23T15:25
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Несколько заключенных исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили заложников, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН."Во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников", — сказал собеседник агентства.Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников.Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ."Угрозы гражданскому населению нет", — подчеркнул глава области.В регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.Для проведения проверки в Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.Как добавили в СК, ведомство возбудило уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений. Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУ ФСИН, 1229 человек.
https://ria.ru/20240805/nachalnik-1964081112.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников

В волгоградской колонии № 19 заключенные захватили заложников, есть пострадавшие

© Фото : f-atlas.ruИК-19 в Суровикино Волгоградской области
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : f-atlas.ru
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Несколько заключенных исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили заложников, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
«
"Во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников", — сказал собеседник агентства.
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Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников.
Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.
«
"Угрозы гражданскому населению нет", — подчеркнул глава области.
В регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.
Для проведения проверки в Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.
Как добавили в СК, ведомство возбудило уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений.
Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.
Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУ ФСИН, 1229 человек.
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ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Волгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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