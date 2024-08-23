https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников - РИА Новости, 23.08.2024
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
Несколько заключенных исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили заложников, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:26
2024-08-23T13:26
2024-08-23T15:25
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Несколько заключенных исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили заложников, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН."Во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников", — сказал собеседник агентства.Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников.Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ."Угрозы гражданскому населению нет", — подчеркнул глава области.В регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.Для проведения проверки в Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.Как добавили в СК, ведомство возбудило уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений. Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУ ФСИН, 1229 человек.
https://ria.ru/20240805/nachalnik-1964081112.html
https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
В волгоградской колонии № 19 заключенные захватили заложников, есть пострадавшие
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Несколько заключенных исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили заложников, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
«
"Во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области
несколько заключенных захватили заложников", — сказал собеседник агентства.
Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников.
Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.
«
"Угрозы гражданскому населению нет", — подчеркнул глава области.
В регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.
Для проведения проверки в Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.
Как добавили в СК, ведомство возбудило уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений.
Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.
Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУ ФСИН, 1229 человек.