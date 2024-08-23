В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва
В Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва газа в доме
ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Мужчина, которого искали под завалами после взрыва газа в пермском Кизеле, жив, его нашли в городе, он не пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В четверг в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. Предварительно следователи установили, что ЧП могло произойти при попытке двумя пьяными жильцами демонтировать газовую плиту. Один их мужчин получил ожоги и был доставлен в больницу, второго искали, в том числе под завалами.
"Мужчина, которого искали под завалами, жив, его местонахождение установлено. Он находился в городе. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.
Зампред краевого правительства Александр Борисов в свою очередь проинформировал, что разборы поврежденной части дома в Кизеле практически завершены. Для жителей организованы пункты временного размещения и горячее питание, некоторые люди поселились у родственников.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оперативно решить вопросы жилищного характера и по оказанию материальной помощи. "Администрация города уже приступила к подбору квартир. Поручил провести обследование пригодности здания к дальнейшему проживанию в нем людей. По результатам будем принимать решение о предоставлении постоянного жилья взамен утраченного или о восстановлении дома", - говорится в Telegram-канале главы региона.
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22 августа, 19:05