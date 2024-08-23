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В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва - РИА Новости, 23.08.2024
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13:25 23.08.2024 (обновлено: 13:27 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kizel-1968015155.html
В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва
В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва - РИА Новости, 23.08.2024
В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва
Мужчина, которого искали под завалами после взрыва газа в пермском Кизеле, жив, его нашли в городе, он не пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:25
2024-08-23T13:27
происшествия
кизел
россия
пермский край
александр борисов
дмитрий махонин
взрыв газа в доме в кизеле
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Мужчина, которого искали под завалами после взрыва газа в пермском Кизеле, жив, его нашли в городе, он не пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В четверг в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. Предварительно следователи установили, что ЧП могло произойти при попытке двумя пьяными жильцами демонтировать газовую плиту. Один их мужчин получил ожоги и был доставлен в больницу, второго искали, в том числе под завалами. "Мужчина, которого искали под завалами, жив, его местонахождение установлено. Он находился в городе. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении. Зампред краевого правительства Александр Борисов в свою очередь проинформировал, что разборы поврежденной части дома в Кизеле практически завершены. Для жителей организованы пункты временного размещения и горячее питание, некоторые люди поселились у родственников. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оперативно решить вопросы жилищного характера и по оказанию материальной помощи. "Администрация города уже приступила к подбору квартир. Поручил провести обследование пригодности здания к дальнейшему проживанию в нем людей. По результатам будем принимать решение о предоставлении постоянного жилья взамен утраченного или о восстановлении дома", - говорится в Telegram-канале главы региона.
https://ria.ru/20240823/spasateli-1967992348.html
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происшествия, кизел, россия, пермский край, александр борисов, дмитрий махонин, взрыв газа в доме в кизеле, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кизел, Россия, Пермский край, Александр Борисов, Дмитрий Махонин, Взрыв газа в доме в Кизеле, Следственный комитет России (СК РФ)
В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва

В Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва газа в доме

© МЧС Пермского края/TelegramЖилой дом в Кизеле, пострадавший в результате взрыва бытового газа
Жилой дом в Кизеле, пострадавший в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© МЧС Пермского края/Telegram
Жилой дом в Кизеле, пострадавший в результате взрыва бытового газа
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Мужчина, которого искали под завалами после взрыва газа в пермском Кизеле, жив, его нашли в городе, он не пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В четверг в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. Предварительно следователи установили, что ЧП могло произойти при попытке двумя пьяными жильцами демонтировать газовую плиту. Один их мужчин получил ожоги и был доставлен в больницу, второго искали, в том числе под завалами.
Кот, спасенный из жилого дома в Кизеле, где произошел взрыв газовоздушной смеси - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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"Мужчина, которого искали под завалами, жив, его местонахождение установлено. Он находился в городе. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.
Зампред краевого правительства Александр Борисов в свою очередь проинформировал, что разборы поврежденной части дома в Кизеле практически завершены. Для жителей организованы пункты временного размещения и горячее питание, некоторые люди поселились у родственников.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оперативно решить вопросы жилищного характера и по оказанию материальной помощи. "Администрация города уже приступила к подбору квартир. Поручил провести обследование пригодности здания к дальнейшему проживанию в нем людей. По результатам будем принимать решение о предоставлении постоянного жилья взамен утраченного или о восстановлении дома", - говорится в Telegram-канале главы региона.
Место взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в пермском Кизеле - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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ПроисшествияКизелРоссияПермский крайАлександр БорисовДмитрий МахонинВзрыв газа в доме в КизелеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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