https://ria.ru/20240823/kizel-1968015155.html

В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва

В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва - РИА Новости, 23.08.2024

В пермском Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами после взрыва

Мужчина, которого искали под завалами после взрыва газа в пермском Кизеле, жив, его нашли в городе, он не пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:25

2024-08-23T13:25

2024-08-23T13:27

происшествия

кизел

россия

пермский край

александр борисов

дмитрий махонин

взрыв газа в доме в кизеле

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967992907_7:0:1126:629_1920x0_80_0_0_39ab3a1948b0f5de762dd7ec9231e1ac.jpg

ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Мужчина, которого искали под завалами после взрыва газа в пермском Кизеле, жив, его нашли в городе, он не пострадал, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В четверг в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. Предварительно следователи установили, что ЧП могло произойти при попытке двумя пьяными жильцами демонтировать газовую плиту. Один их мужчин получил ожоги и был доставлен в больницу, второго искали, в том числе под завалами. "Мужчина, которого искали под завалами, жив, его местонахождение установлено. Он находился в городе. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении. Зампред краевого правительства Александр Борисов в свою очередь проинформировал, что разборы поврежденной части дома в Кизеле практически завершены. Для жителей организованы пункты временного размещения и горячее питание, некоторые люди поселились у родственников. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оперативно решить вопросы жилищного характера и по оказанию материальной помощи. "Администрация города уже приступила к подбору квартир. Поручил провести обследование пригодности здания к дальнейшему проживанию в нем людей. По результатам будем принимать решение о предоставлении постоянного жилья взамен утраченного или о восстановлении дома", - говорится в Telegram-канале главы региона.

https://ria.ru/20240823/spasateli-1967992348.html

https://ria.ru/20240822/vzryv-1967881579.html

кизел

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кизел, россия, пермский край, александр борисов, дмитрий махонин, взрыв газа в доме в кизеле, следственный комитет россии (ск рф)