Рейтинг@Mail.ru
Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
07:59 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kirkorov-1967942196.html
Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца
Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца - РИА Новости, 23.08.2024
Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца
Советский и российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не ничего знает об административных штрафах своего отца,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:59
2024-08-23T07:59
шоубиз
россия
москва
юрмала
филипп киркоров
бедрос киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:58:2771:1616_1920x0_80_0_0_b2d28c9384f6229302f4483cc634cdf8.jpg
СИРИУС, 23 авг – РИА Новости. Советский и российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не ничего знает об административных штрафах своего отца, зарегистрированных в Москве. Согласно данным портала мировых судей города Москвы, суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа. Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости. "Какое дело? За что? Да что вы? Правда? Какие штрафы? Превышение скорости? Что вы говорите, Бедрос водить-то не умеет машину", - сказал Киркоров журналистам на открытии международного музыкального конкурса "Новая Волна" в Сириусе. Отвечая на вопрос о штрафах за возможное превышение скорости не его отцом, а спутницей Киркорова-старшего, артист ответил, что Бедрос не женат. "У Бедроса нет супруги. Разберусь", - сказал народный артист. Он также объяснил, что в последнее время загружен съемками фильма, часть эпизодов которого снимается, в том числе, на территории Сочинского национального парка. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проводится с 2002 года. С начала его создания и до 2014 года конкурс проходил в Юрмале (Латвия). В 2015 году "Новая волна" переехала в Россию. Концертный зал New Wave Hall развернут в периметре Олимпийского парка в Сириусе. Последний конкурс проходил там в 2021 году, после даты были перенесены на неопределенный срок.
https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961452768.html
https://ria.ru/20240722/uspenskaja-1961275310.html
россия
москва
юрмала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_54e46d705caa0edc04b7e30cc157c429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, юрмала, филипп киркоров, бедрос киркоров
Шоубиз, Россия, Москва, Юрмала, Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров
Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца

Киркоров заявил, что ничего не знает об административных штрафах своего отца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 23 авг – РИА Новости. Советский и российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не ничего знает об административных штрафах своего отца, зарегистрированных в Москве.
Согласно данным портала мировых судей города Москвы, суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа. Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Представитель рассказала о состоянии Киркорова
23 июля, 14:13
"Какое дело? За что? Да что вы? Правда? Какие штрафы? Превышение скорости? Что вы говорите, Бедрос водить-то не умеет машину", - сказал Киркоров журналистам на открытии международного музыкального конкурса "Новая Волна" в Сириусе.
Отвечая на вопрос о штрафах за возможное превышение скорости не его отцом, а спутницей Киркорова-старшего, артист ответил, что Бедрос не женат. "У Бедроса нет супруги. Разберусь", - сказал народный артист. Он также объяснил, что в последнее время загружен съемками фильма, часть эпизодов которого снимается, в том числе, на территории Сочинского национального парка.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проводится с 2002 года. С начала его создания и до 2014 года конкурс проходил в Юрмале (Латвия). В 2015 году "Новая волна" переехала в Россию. Концертный зал New Wave Hall развернут в периметре Олимпийского парка в Сириусе. Последний конкурс проходил там в 2021 году, после даты были перенесены на неопределенный срок.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Успенская с сарказмом отреагировала на решение суда по иску Киркорова
22 июля, 17:00
 
ШоубизРоссияМоскваЮрмалаФилипп КиркоровБедрос Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала