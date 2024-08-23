https://ria.ru/20240823/kirkorov-1967942196.html

Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца

Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца - РИА Новости, 23.08.2024

Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца

Советский и российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не ничего знает об административных штрафах своего отца,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:59

2024-08-23T07:59

2024-08-23T07:59

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СИРИУС, 23 авг – РИА Новости. Советский и российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не ничего знает об административных штрафах своего отца, зарегистрированных в Москве. Согласно данным портала мировых судей города Москвы, суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа. Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости. "Какое дело? За что? Да что вы? Правда? Какие штрафы? Превышение скорости? Что вы говорите, Бедрос водить-то не умеет машину", - сказал Киркоров журналистам на открытии международного музыкального конкурса "Новая Волна" в Сириусе. Отвечая на вопрос о штрафах за возможное превышение скорости не его отцом, а спутницей Киркорова-старшего, артист ответил, что Бедрос не женат. "У Бедроса нет супруги. Разберусь", - сказал народный артист. Он также объяснил, что в последнее время загружен съемками фильма, часть эпизодов которого снимается, в том числе, на территории Сочинского национального парка. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проводится с 2002 года. С начала его создания и до 2014 года конкурс проходил в Юрмале (Латвия). В 2015 году "Новая волна" переехала в Россию. Концертный зал New Wave Hall развернут в периметре Олимпийского парка в Сириусе. Последний конкурс проходил там в 2021 году, после даты были перенесены на неопределенный срок.

https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961452768.html

https://ria.ru/20240722/uspenskaja-1961275310.html

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