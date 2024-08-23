https://ria.ru/20240823/kiev-1967967227.html

На Украине сожгли еще несколько машин военных

На Украине сожгли еще несколько машин военных - РИА Новости, 23.08.2024

На Украине сожгли еще несколько машин военных

Неизвестные вновь сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военнослужащих, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:33

2024-08-23T10:33

2024-08-23T10:33

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Неизвестные вновь сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военнослужащих, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). "Этой ночью снова подожгли военные авто в Киеве и Одессе", - говорится в сообщении. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965483164.html

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, одесса, вооруженные силы украины