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На Украине сожгли еще несколько машин военных - РИА Новости, 23.08.2024
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10:33 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/kiev-1967967227.html
На Украине сожгли еще несколько машин военных
На Украине сожгли еще несколько машин военных - РИА Новости, 23.08.2024
На Украине сожгли еще несколько машин военных
Неизвестные вновь сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военнослужащих, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:33
2024-08-23T10:33
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Неизвестные вновь сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военнослужащих, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). "Этой ночью снова подожгли военные авто в Киеве и Одессе", - говорится в сообщении. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965483164.html
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60
353
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в мире, киев, украина, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
На Украине сожгли еще несколько машин военных

Неизвестные сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военных

Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Неизвестные вновь сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военнослужащих, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных
11 августа, 10:20
"Этой ночью снова подожгли военные авто в Киеве и Одессе", - говорится в сообщении.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
2 июля, 16:02
 
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