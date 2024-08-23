https://ria.ru/20240823/khusnullin-1968068556.html

Хуснуллин приехал в Курскую область

Хуснуллин приехал в Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024

Хуснуллин приехал в Курскую область

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина, он посетил ПВР и... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:40

2024-08-23T15:40

2024-08-23T15:52

курская область

россия

марат хуснуллин

владимир путин

алексей смирнов (политик)

политика

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина, он посетил ПВР и проверил, как идет работа по переселению граждан."По поручению президента приехал в Курскую область. Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери", - написал он.

https://ria.ru/20240823/bomby-1968055780.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, россия, марат хуснуллин, владимир путин, алексей смирнов (политик) , политика