https://ria.ru/20240823/khusnullin-1968068556.html
Хуснуллин приехал в Курскую область
Хуснуллин приехал в Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024
Хуснуллин приехал в Курскую область
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина, он посетил ПВР и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:40
2024-08-23T15:40
2024-08-23T15:52
курская область
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марат хуснуллин
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алексей смирнов (политик)
политика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина, он посетил ПВР и проверил, как идет работа по переселению граждан."По поручению президента приехал в Курскую область. Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, марат хуснуллин, владимир путин, алексей смирнов (политик) , политика
Курская область, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Политика
Хуснуллин приехал в Курскую область
Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению президента