Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин приехал в Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 23.08.2024 (обновлено: 15:52 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/khusnullin-1968068556.html
Хуснуллин приехал в Курскую область
Хуснуллин приехал в Курскую область - РИА Новости, 23.08.2024
Хуснуллин приехал в Курскую область
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина, он посетил ПВР и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:40
2024-08-23T15:52
курская область
россия
марат хуснуллин
владимир путин
алексей смирнов (политик)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968071621_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_8fc23558e996c46658d4e57388f39d84.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина, он посетил ПВР и проверил, как идет работа по переселению граждан."По поручению президента приехал в Курскую область. Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери", - написал он.
https://ria.ru/20240823/bomby-1968055780.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968071621_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a3d2226dd53bc37675809db944954869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, марат хуснуллин, владимир путин, алексей смирнов (политик) , политика
Курская область, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Политика
Хуснуллин приехал в Курскую область

Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению президента

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramВице-премьер РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во время встречи. 23 августа 2024
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во время встречи. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во время встречи. 23 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил, что посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина, он посетил ПВР и проверил, как идет работа по переселению граждан.
"По поручению президента приехал в Курскую область. Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери", - написал он.
В Курской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Курской области уничтожили две авиационные бомбы
Вчера, 15:08
 
Курская областьРоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала