https://ria.ru/20240823/kharris-1967937082.html

Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту

Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи, которая заняла около 40 минут, лишь одну минуту посвятила конфликту... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:46

2024-08-23T06:46

2024-08-23T10:14

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ЧИКАГО, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи, которая заняла около 40 минут, лишь одну минуту посвятила конфликту на Украине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Программная речь вице-президента началась в 21.30 по местному времени в четверг (5.30 по московскому времени в пятницу) и продлилась около 40 минут. В рамках своего выступления Харрис сфокусировалась на внутренней повестке США, включая верховенство закона, объединении американцев, службе народу и защите государственной границы страны. При этом лишь одну минуту она посвятила украинскому конфликту. В ходе этого короткого эпизода во второй половине программной речи Харрис уделила одну минуту теме Украины, трижды упомянув Россию и дважды - российского лидера Владимира Путина. В частности, она указала на свое участие в объединении западных союзников для поддержки Киева, а также заявила, что будет "решительно" поддерживать Украину и НАТО. Кроме того, по словам Харрис, бывший президент США Дональд Трамп "угрожал бросить НАТО" и "поощрял Путина" к началу спецоперации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240823/kharris-1967936927.html

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