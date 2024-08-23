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Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту - РИА Новости, 23.08.2024
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06:46 23.08.2024 (обновлено: 10:14 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kharris-1967937082.html
Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту
Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи, которая заняла около 40 минут, лишь одну минуту посвятила конфликту... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:46
2024-08-23T10:14
в мире
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россия
сша
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ЧИКАГО, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи, которая заняла около 40 минут, лишь одну минуту посвятила конфликту на Украине, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Программная речь вице-президента началась в 21.30 по местному времени в четверг (5.30 по московскому времени в пятницу) и продлилась около 40 минут. В рамках своего выступления Харрис сфокусировалась на внутренней повестке США, включая верховенство закона, объединении американцев, службе народу и защите государственной границы страны. При этом лишь одну минуту она посвятила украинскому конфликту. В ходе этого короткого эпизода во второй половине программной речи Харрис уделила одну минуту теме Украины, трижды упомянув Россию и дважды - российского лидера Владимира Путина. В частности, она указала на свое участие в объединении западных союзников для поддержки Киева, а также заявила, что будет "решительно" поддерживать Украину и НАТО. Кроме того, по словам Харрис, бывший президент США Дональд Трамп "угрожал бросить НАТО" и "поощрял Путина" к началу спецоперации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
https://ria.ru/20240823/kharris-1967936927.html
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в мире, украина, россия, сша, камала харрис, владимир путин, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Камала Харрис, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
Харрис в своей речи посвятила Украине лишь одну минуту

Харрис в своей 40-минутной речи лишь 1 минуту посвятила России и Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
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ЧИКАГО, 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи, которая заняла около 40 минут, лишь одну минуту посвятила конфликту на Украине, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Программная речь вице-президента началась в 21.30 по местному времени в четверг (5.30 по московскому времени в пятницу) и продлилась около 40 минут.
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В рамках своего выступления Харрис сфокусировалась на внутренней повестке США, включая верховенство закона, объединении американцев, службе народу и защите государственной границы страны.
При этом лишь одну минуту она посвятила украинскому конфликту. В ходе этого короткого эпизода во второй половине программной речи Харрис уделила одну минуту теме Украины, трижды упомянув Россию и дважды - российского лидера Владимира Путина.
В частности, она указала на свое участие в объединении западных союзников для поддержки Киева, а также заявила, что будет "решительно" поддерживать Украину и НАТО. Кроме того, по словам Харрис, бывший президент США Дональд Трамп "угрожал бросить НАТО" и "поощрял Путина" к началу спецоперации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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