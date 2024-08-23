https://ria.ru/20240823/kharris-1967936927.html

Харрис пообещала не "подстраиваться под тиранов" в случае избрания

Харрис пообещала не "подстраиваться под тиранов" в случае избрания - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис пообещала не "подстраиваться под тиранов" в случае избрания

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что в случае избрания главой государства не станет "подстраиваться под... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:44

2024-08-23T06:44

2024-08-23T10:11

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ким чен ын

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что в случае избрания главой государства не станет "подстраиваться под тиранов и диктаторов". "Я не буду подстраиваться под тиранов и диктаторов, таких как Ким Чен Ын, которые болеют за Трампа", – сказала Харрис в ходе выступления на съезде демократов. Экс-президент США Дональд Трамп приписывает в свои заслуги хорошие отношения с лидерами РФ, КНДР и КНР, о которых нынешние власти Вашингтона отзываются нелестно.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, сша, россия, китай, камала харрис, дональд трамп, ким чен ын, выборы президента сша — 2024