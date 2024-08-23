https://ria.ru/20240823/kharris-1967927647.html

Харрис считает, что будет практичным президентом

Харрис считает, что будет практичным президентом - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис считает, что будет практичным президентом

Вице-президент США Камала Харрис считает, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства будет реалистичным и практичным лидером, который сохранит РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T03:35

2024-08-23T03:35

2024-08-23T03:35

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чикаго

камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис считает, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства будет реалистичным и практичным лидером, который сохранит здравый смысл, следует из проекта ее речи, запланированной на общенациональном съезде Демократической партии США. "Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких устремлений. Президентом, который ведет и слушает, реалистичен, практичен и обладает здравым смыслом", - указано в проекте выступления. Кроме того, Харрис, как ожидается, намерена всегда бороться за американский народ "от здания суда до Белого дома". Позднее Харрис, как ожидается, выступит с официальным заявлением о согласии на выдвижение кандидатом в президенты США. Речь вице-президента запланирована спустя месяц после того, как действующий хозяин Белого дома, 81-летний Джо Байден, объявил о выходе из предвыборной гонки, отказавшись от планов по переизбранию. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, сша, чикаго, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024