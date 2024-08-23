https://ria.ru/20240823/kharris-1967927489.html
Харрис в речи назовет Трампа опасным для США человеком
Харрис в речи назовет Трампа опасным для США человеком - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис в речи назовет Трампа опасным для США человеком
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в своем программном выступлении намерена назвать своего оппонента-республиканца Дональда РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:33
2024-08-23T03:33
2024-08-23T03:33
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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в своем программном выступлении намерена назвать своего оппонента-республиканца Дональда Трампа "несерьезным человеком", чье потенциальное возвращение в Белый дом обернется "чрезвычайно серьезными" последствиями для страны, говорится в поступивших в распоряжение журналистов выдержках из речи. "Мы знаем, что будет собой представлять второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе "Проект 2025"…Во многих отношениях Дональд Трамп является несерьезным человеком. Однако последствия возвращения Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны", - следует из речи Харрис. Ее выступление на площадке проведения общенационального съезда Демпартии США - крытой спортивной арене United Center в Чикаго - состоится менее чем через три часа. Политик-демократ призвала общественность задуматься над тем, сколько власти окажется сосредоточено в руках Трампа в случае переизбрания, учитывая решение Верховного суда наделить его иммунитетом от уголовного преследования.
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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис в речи назовет Трампа опасным для США человеком
Харрис намерена в речи назвать Трампа несерьезным и опасным для США человеком
ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в своем программном выступлении намерена назвать своего оппонента-республиканца Дональда Трампа "несерьезным человеком", чье потенциальное возвращение в Белый дом обернется "чрезвычайно серьезными" последствиями для страны, говорится в поступивших в распоряжение журналистов выдержках из речи.
"Мы знаем, что будет собой представлять второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе "Проект 2025"…Во многих отношениях Дональд Трамп является несерьезным человеком. Однако последствия возвращения Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны", - следует из речи Харрис.
Ее выступление на площадке проведения общенационального съезда Демпартии США - крытой спортивной арене United Center в Чикаго
- состоится менее чем через три часа.
Политик-демократ призвала общественность задуматься над тем, сколько власти окажется сосредоточено в руках Трампа в случае переизбрания, учитывая решение Верховного суда наделить его иммунитетом от уголовного преследования.