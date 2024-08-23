https://ria.ru/20240823/kharris-1967927489.html

Харрис в речи назовет Трампа опасным для США человеком

Харрис в речи назовет Трампа опасным для США человеком - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис в речи назовет Трампа опасным для США человеком

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в своем программном выступлении намерена назвать своего оппонента-республиканца Дональда РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T03:33

2024-08-23T03:33

2024-08-23T03:33

в мире

сша

чикаго

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961453247_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_2d6ecaf5a4e5fd4aea50671b1726e9a2.jpg

ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в своем программном выступлении намерена назвать своего оппонента-республиканца Дональда Трампа "несерьезным человеком", чье потенциальное возвращение в Белый дом обернется "чрезвычайно серьезными" последствиями для страны, говорится в поступивших в распоряжение журналистов выдержках из речи. "Мы знаем, что будет собой представлять второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе "Проект 2025"…Во многих отношениях Дональд Трамп является несерьезным человеком. Однако последствия возвращения Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны", - следует из речи Харрис. Ее выступление на площадке проведения общенационального съезда Демпартии США - крытой спортивной арене United Center в Чикаго - состоится менее чем через три часа. Политик-демократ призвала общественность задуматься над тем, сколько власти окажется сосредоточено в руках Трампа в случае переизбрания, учитывая решение Верховного суда наделить его иммунитетом от уголовного преследования.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240822/ssha-1967578831.html

сша

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024