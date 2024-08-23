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Армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире ХАМАС в Газе
Армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире ХАМАС в Газе - РИА Новости, 23.08.2024
Армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, расположенной в школе "Джаафер Али Бин Абу Талеб" в городе Газа,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:50
2024-08-23T14:50
2024-08-23T14:50
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, расположенной в школе "Джаафер Али Бин Абу Талеб" в городе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии в Telegram-канале. "ВВС Израиля нанесли точный удар по командно-контрольному центру ХАМАС, расположенному в здании школы "Джафар Али ибн Абу Талиб" в районе Зейтун. ХАМАС использовал этот комплекс для хранения большого количества оружия и проведения террористической деятельности в этом районе", - говорится в сообщении, опубликованном армии. В пресс-службе уточнили, что военные приняли необходимые меры для снижения риска для гражданского населения. По данным военных, бойцы ХАМАС неоднократно использовали гражданские объекты как прикрытие для террористической деятельности. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240823/gaza-1967992713.html
https://ria.ru/20240822/israel-1967901534.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире ХАМАС в Газе
Израиль нанес удары по штаб-квартире ХАМАС, расположенной в школе в Газе
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, расположенной в школе "Джаафер Али Бин Абу Талеб" в городе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии в Telegram-канале.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по командно-контрольному центру ХАМАС, расположенному в здании школы "Джафар Али ибн Абу Талиб" в районе Зейтун. ХАМАС использовал этот комплекс для хранения большого количества оружия и проведения террористической деятельности в этом районе", - говорится в сообщении, опубликованном армии.
В пресс-службе уточнили, что военные приняли необходимые меры для снижения риска для гражданского населения. По данным военных, бойцы ХАМАС неоднократно использовали гражданские объекты как прикрытие для террористической деятельности.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.