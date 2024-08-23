Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа
Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 авг — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил на выступлении в штате Аризона о приостановке предвыборной кампании в пользу Дональда Трампа.
Политик отметил, что одной из причин такого решения стала готовность экс-главы государства к переговорам с Владимиром Путиным по украинскому кризису.
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"Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании", — сказал Кеннеди-младший в своем обращении.
Незадолго до этого он заявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в примерно десяти колеблющихся штатах. Политик также подчеркнул, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу. По его словам, эта партия цензурирует журналистов и соцсети, противодействует оппонентам — ему и Дональду Трампу, устраивая при этом переворот для замены Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве своего кандидата.
В свою очередь, Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Роберт Кеннеди — младший, которому в этом году исполнилось 70 лет, приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. В конце апреля прошлого года он объявил об участии в выборах главы государства и претендовал на выдвижение от Демократической партии. Позднее, в октябре, он объявил о выходе из нее и намерении баллотироваться в качестве независимого кандидата.
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