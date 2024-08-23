https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968170494.html

Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа

Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа - РИА Новости, 23.08.2024

Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил на выступлении в штате Аризона о приостановке предвыборной кампании в пользу Дональда... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:14

2024-08-23T22:14

2024-08-23T23:07

сша

роберт ф. кеннеди-младший

выборы президента сша — 2024

в мире

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 23 авг — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил на выступлении в штате Аризона о приостановке предвыборной кампании в пользу Дональда Трампа.Политик отметил, что одной из причин такого решения стала готовность экс-главы государства к переговорам с Владимиром Путиным по украинскому кризису."Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании", — сказал Кеннеди-младший в своем обращении.Незадолго до этого он заявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в примерно десяти колеблющихся штатах. Политик также подчеркнул, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу. По его словам, эта партия цензурирует журналистов и соцсети, противодействует оппонентам — ему и Дональду Трампу, устраивая при этом переворот для замены Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве своего кандидата.В свою очередь, Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.Роберт Кеннеди — младший, которому в этом году исполнилось 70 лет, приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. В конце апреля прошлого года он объявил об участии в выборах главы государства и претендовал на выдвижение от Демократической партии. Позднее, в октябре, он объявил о выходе из нее и намерении баллотироваться в качестве независимого кандидата.

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https://ria.ru/20240820/amerika-1967268933.html

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Наталья Макарова

сша, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024, в мире, дональд трамп