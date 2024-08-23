https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967991016.html

Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа приостановила работу - РИА Новости, 23.08.2024

Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:57

2024-08-23T11:57

2024-08-23T12:28

россия

происшествия

краснодарский край

керченская паромная переправа

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе."В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", — уточнили в ведомстве.Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.ВСУ 22 августа атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Сотрудники МЧС спасли 17 членов экипажа затонувшего судна.

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россия, происшествия, краснодарский край, керченская паромная переправа