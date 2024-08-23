https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967991016.html
Керченская паромная переправа приостановила работу
Керченская паромная переправа приостановила работу - РИА Новости, 23.08.2024
Керченская паромная переправа приостановила работу
Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:57
2024-08-23T11:57
2024-08-23T12:28
россия
происшествия
краснодарский край
керченская паромная переправа
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе."В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", — уточнили в ведомстве.Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.ВСУ 22 августа атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Сотрудники МЧС спасли 17 членов экипажа затонувшего судна.
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россия, происшествия, краснодарский край, керченская паромная переправа
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа приостановила работу
Керченская паромная переправа приостановила работу после атаки в порту Кавказ
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе.
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"В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", — уточнили в ведомстве.
Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.
ВСУ 22 августа атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет.
Сотрудники МЧС спасли 17 членов экипажа затонувшего судна.