Рейтинг@Mail.ru
Керченская паромная переправа приостановила работу - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 23.08.2024 (обновлено: 12:28 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967991016.html
Керченская паромная переправа приостановила работу
Керченская паромная переправа приостановила работу - РИА Новости, 23.08.2024
Керченская паромная переправа приостановила работу
Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:57
2024-08-23T12:28
россия
происшествия
краснодарский край
керченская паромная переправа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967994706_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5ae0d3296a68e47a19fe381c36483474.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе.&quot;В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует&quot;, — уточнили в ведомстве.Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.ВСУ 22 августа атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Сотрудники МЧС спасли 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240823/kuban-1967925321.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967994706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8be97fa7fe500f793bb262d21d878f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, краснодарский край, керченская паромная переправа
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа приостановила работу после атаки в порту Кавказ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Паром на Керченской переправе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу, сообщили в Минтрансе.
«

"В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", — уточнили в ведомстве.

Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.
ВСУ 22 августа атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет.
Сотрудники МЧС спасли 17 членов экипажа затонувшего судна.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту "Кавказ"
02:21
 
РоссияПроисшествияКраснодарский крайКерченская паромная переправа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала