https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967988231.html

На Кубани потушили пожар на пароме в порту "Кавказ"

На Кубани потушили пожар на пароме в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.08.2024

На Кубани потушили пожар на пароме в порту "Кавказ"

Пожар на пароме в порту "Кавказ" на Кубани фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:55

2024-08-23T10:55

2024-08-23T11:45

краснодарский край

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЕМРЮК, 23 авг – РИА Новости. Пожар на пароме в порту "Кавказ" на Кубани фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Пожар на пароме в порту "Кавказ" фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, пожара нет", - сказал собеседник агентства. Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.

https://ria.ru/20240822/parom-1967896002.html

краснодарский край

россия

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краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)