https://ria.ru/20240823/kavkaz-1967988231.html
На Кубани потушили пожар на пароме в порту "Кавказ"
На Кубани потушили пожар на пароме в порту "Кавказ" - РИА Новости, 23.08.2024
На Кубани потушили пожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту "Кавказ" на Кубани фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:55
2024-08-23T10:55
2024-08-23T11:45
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЕМРЮК, 23 авг – РИА Новости. Пожар на пароме в порту "Кавказ" на Кубани фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Пожар на пароме в порту "Кавказ" фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, пожара нет", - сказал собеседник агентства. Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.
https://ria.ru/20240822/parom-1967896002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани потушили пожар на пароме в порту "Кавказ"
МЧС: пожар на пароме в порту "Кавказ" на Кубани фактически потушен
ТЕМРЮК, 23 авг – РИА Новости. Пожар на пароме в порту "Кавказ" на Кубани фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Пожар на пароме в порту "Кавказ" фактически потушен, в настоящее время там ничего не горит, пожара нет", - сказал собеседник агентства.
Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.