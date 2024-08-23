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На "Рыбинской верфи" рассказали о преимуществах катеров БК-16 - РИА Новости, 23.08.2024
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03:03 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/katera-1967926141.html
На "Рыбинской верфи" рассказали о преимуществах катеров БК-16
На "Рыбинской верфи" рассказали о преимуществах катеров БК-16 - РИА Новости, 23.08.2024
На "Рыбинской верфи" рассказали о преимуществах катеров БК-16
Транспортно-десантные катера БК-16 и штурмовые скоростные лодки БК-10 являются одними из самых эффективных средств борьбы с морскими дронами и диверсионными... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:03
2024-08-23T03:03
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
черное море
ростех
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Транспортно-десантные катера БК-16 и штурмовые скоростные лодки БК-10 являются одними из самых эффективных средств борьбы с морскими дронами и диверсионными группами на Черном море как днем, так и ночью, заявил РИА Новости генеральный директор завода "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников", "Ростех") Семен Данилин. "Рыбинская верфь" является основным производителем и поставщиком для российской армии БК-16 и БК-10. "Современная война показала, что за такими катерами, как БК-16 и БК-10, будущее. Они отлично себя показывают как в борьбе с БЭКами (безэкипажными катерами - ред.), так и с диверсионными группами на Черном море", - сказал Данилин. По его словам, основное отличие БК-16 - это размещение до 20 человек десанта, катер имеет бронирование, в том числе бронированное машинное отделение и бронирование основных кабельных трасс. На вооружении шесть пулеметов "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Отличительная черта катера - большая скорость (45 узлов) и маневренность. "В борьбе с морскими дронами и диверсантами тактика проста: БК-16 или БК-10 догоняют цель и расстреливают ее", - сказал Данилин. Он отметил, что лодку БК-10 также можно бронировать: есть возможность установки вдоль борта бронелистов. "И БК-10, и БК-16 можно использовать в любое время суток, они оснащены тепловизорами", - сказал гендиректор завода.
https://ria.ru/20240618/krechet-1953565639.html
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безопасность, технологии, черное море, ростех, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Черное море, Ростех, Вооруженные силы РФ
На "Рыбинской верфи" рассказали о преимуществах катеров БК-16

Верфь: катера БК-16 и лодки БК-10 эффективно борются с дронами в Черном море

© РИА Новости / Сергей СафроновБК-16 на выставке "Армия-2024"
БК-16 на выставке Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Сергей Сафронов
БК-16 на выставке "Армия-2024". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Транспортно-десантные катера БК-16 и штурмовые скоростные лодки БК-10 являются одними из самых эффективных средств борьбы с морскими дронами и диверсионными группами на Черном море как днем, так и ночью, заявил РИА Новости генеральный директор завода "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников", "Ростех") Семен Данилин.
"Рыбинская верфь" является основным производителем и поставщиком для российской армии БК-16 и БК-10.
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"Современная война показала, что за такими катерами, как БК-16 и БК-10, будущее. Они отлично себя показывают как в борьбе с БЭКами (безэкипажными катерами - ред.), так и с диверсионными группами на Черном море", - сказал Данилин.
По его словам, основное отличие БК-16 - это размещение до 20 человек десанта, катер имеет бронирование, в том числе бронированное машинное отделение и бронирование основных кабельных трасс. На вооружении шесть пулеметов "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Отличительная черта катера - большая скорость (45 узлов) и маневренность.
"В борьбе с морскими дронами и диверсантами тактика проста: БК-16 или БК-10 догоняют цель и расстреливают ее", - сказал Данилин.
Он отметил, что лодку БК-10 также можно бронировать: есть возможность установки вдоль борта бронелистов.
"И БК-10, и БК-16 можно использовать в любое время суток, они оснащены тепловизорами", - сказал гендиректор завода.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииЧерное мореРостехВооруженные силы РФ
 
 
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