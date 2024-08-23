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"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 23.08.2024
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10:14 23.08.2024 (обновлено: 10:51 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/katastrofa-1967964704.html
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 23.08.2024
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:14
2024-08-23T10:51
россия
москва
такер карлсон
владимир путин
польша
нато
в мире
политика
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х."Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — предупредил он.Накануне издание Myśl Polska писало, что проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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россия, москва, такер карлсон, владимир путин, польша, нато, в мире, политика
Россия, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, Польша, НАТО, В мире, Политика
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе

Политолог Дизен: прямая война между НАТО и Россией становится все ближе

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — предупредил он.
Накануне издание Myśl Polska писало, что проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией.
Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Германии предложили радикальный план по Украине
08:50
 
РоссияМоскваТакер КарлсонВладимир ПутинПольшаНАТОВ миреПолитика
 
 
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