https://ria.ru/20240823/katastrofa-1967964704.html

"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе

"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 23.08.2024

"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе

Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:14

2024-08-23T10:14

2024-08-23T10:51

россия

москва

такер карлсон

владимир путин

польша

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в мире

политика

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х."Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — предупредил он.Накануне издание Myśl Polska писало, что проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html

россия

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польша

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