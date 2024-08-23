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"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 23.08.2024
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:14
2024-08-23T10:14
2024-08-23T10:51
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прямая военная конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией становится все ближе, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х."Мы очень близко подошли к прямой войне между НАТО и Россией", — предупредил он.Накануне издание Myśl Polska писало, что проводимая Польшей политика милитаризации не сделает страну безопаснее и не спасет ее в случае вооруженного конфликта с Россией.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html
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россия, москва, такер карлсон, владимир путин, польша, нато, в мире, политика
Россия, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, Польша, НАТО, В мире, Политика
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
Политолог Дизен: прямая война между НАТО и Россией становится все ближе