Рейтинг@Mail.ru
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 23.08.2024 (обновлено: 19:48 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/jalta-1968148465.html
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу - РИА Новости, 23.08.2024
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу
Скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар, которого прозвали Хатико, установили в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:31
2024-08-23T19:48
ялта
янина павленко
александр рукавишников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968147508_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_9c5162e5071cfcc4a38bfc69e39d1778.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар, которого прозвали Хатико, установили в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.&quot;Ялтинский Хатико, наш знаменитый пес Мухтар снова на набережной. Скульптура Александра Рукавишникова установлена в районе &quot;грибков&quot; — это место путем голосования выбрали сами ялтинцы&quot;, — написала она в Telegram-канале.Мэр города поблагодарила скульптура, назвав его работу трогательным подарком городу. Скульптура представляет собой юношу, который сидит на кнехте — месте, где крепят причалившее судно. Рядом с ним пес, оба смотрят в море. Композиция выполнена из бронзы. При этом на кнехте выбита фраза: "Теперь вместе навсегда".Мухтар умер в августе 2023 года. Он был хорошо известен местным жителям и туристам, так как часто выступал вместе с уличным музыкантом, "подпевая" в такт. Павленко ранее рассказала, что пес стал символом верности и преданности: первого хозяина пса "забрало море", но Мухтар многие годы приходил на берег и вглядывался в горизонт, ожидая его.
https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968147508_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_496c794b717ac29b9c25c353f37b75dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ялта, янина павленко, александр рукавишников
Ялта, Янина Павленко, Александр Рукавишников
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу

В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар

© Фото : Янина ПаVленко/TelegramСкульптура, посвященная поющему псу по кличке Мухтар, в Ялте
Скульптура, посвященная поющему псу по кличке Мухтар, в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Янина ПаVленко/Telegram
Скульптура, посвященная поющему псу по кличке Мухтар, в Ялте
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар, которого прозвали Хатико, установили в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«

"Ялтинский Хатико, наш знаменитый пес Мухтар снова на набережной. Скульптура Александра Рукавишникова установлена в районе "грибков" — это место путем голосования выбрали сами ялтинцы", — написала она в Telegram-канале.

© Фото : Янина ПаVленко/TelegramСкульптура, посвященная поющему псу по кличке Мухтар, в Ялте
Скульптура, посвященная поющему псу по кличке Мухтар в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Янина ПаVленко/Telegram
Скульптура, посвященная поющему псу по кличке Мухтар, в Ялте
Мэр города поблагодарила скульптура, назвав его работу трогательным подарком городу.
Скульптура представляет собой юношу, который сидит на кнехте — месте, где крепят причалившее судно. Рядом с ним пес, оба смотрят в море. Композиция выполнена из бронзы. При этом на кнехте выбита фраза: "Теперь вместе навсегда".
Мухтар умер в августе 2023 года. Он был хорошо известен местным жителям и туристам, так как часто выступал вместе с уличным музыкантом, "подпевая" в такт. Павленко ранее рассказала, что пес стал символом верности и преданности: первого хозяина пса "забрало море", но Мухтар многие годы приходил на берег и вглядывался в горизонт, ожидая его.
Бездомный кот - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Алупке установили трехэтажный дом для уличных котов
1 марта, 11:58
 
ЯлтаЯнина ПавленкоАлександр Рукавишников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала