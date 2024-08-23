https://ria.ru/20240823/jalta-1968148465.html
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу - РИА Новости, 23.08.2024
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу
Скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар, которого прозвали Хатико, установили в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:31
2024-08-23T19:31
2024-08-23T19:48
ялта
янина павленко
александр рукавишников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар, которого прозвали Хатико, установили в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Ялтинский Хатико, наш знаменитый пес Мухтар снова на набережной. Скульптура Александра Рукавишникова установлена в районе "грибков" — это место путем голосования выбрали сами ялтинцы", — написала она в Telegram-канале.Мэр города поблагодарила скульптура, назвав его работу трогательным подарком городу. Скульптура представляет собой юношу, который сидит на кнехте — месте, где крепят причалившее судно. Рядом с ним пес, оба смотрят в море. Композиция выполнена из бронзы. При этом на кнехте выбита фраза: "Теперь вместе навсегда".Мухтар умер в августе 2023 года. Он был хорошо известен местным жителям и туристам, так как часто выступал вместе с уличным музыкантом, "подпевая" в такт. Павленко ранее рассказала, что пес стал символом верности и преданности: первого хозяина пса "забрало море", но Мухтар многие годы приходил на берег и вглядывался в горизонт, ожидая его.
https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html
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ялта, янина павленко, александр рукавишников
Ялта, Янина Павленко, Александр Рукавишников
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу
В Ялте установили скульптуру, посвященную поющему псу по кличке Мухтар