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При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек - РИА Новости, 23.08.2024
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20:17 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/izrail-1968156120.html
При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек
При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек - РИА Новости, 23.08.2024
При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек
Израильские боевые самолеты и БПЛА нанесли до девяти ударов в пятницу по нескольким поселениям Южного Ливана, погибли восемь человек, трое пострадали, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:17
2024-08-23T20:17
в мире
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израиль
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Израильские боевые самолеты и БПЛА нанесли до девяти ударов в пятницу по нескольким поселениям Южного Ливана, погибли восемь человек, трое пострадали, сообщает министерство здравоохранения Ливана. "Убиты восемь человек и ранены трое в результате израильских ударов на юге Ливане с утра пятницы", - говорится в сообщении. По данным минздрава, среди погибших один ребенок. Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" в пятницу заявило о смерти шестерых своих бойцов. Бойцы исламского сопротивления, в свою очередь, в течении дня реализовали 11 боевых операций против армии Израиля, атаковав в том числе опорные пункты ЦАХАЛ на границе и системы объективного пограничного контроля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израильская авиация также наносит удары и в глубине территории Ливана в том числе были реализованы атаки в южном пригороде Бейрута и на востоке страны в долине Бекаа.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
https://ria.ru/20240823/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек

Минздрав Ливана: восемь человек погибли, трое ранены в результате ударов Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Израильские боевые самолеты и БПЛА нанесли до девяти ударов в пятницу по нескольким поселениям Южного Ливана, погибли восемь человек, трое пострадали, сообщает министерство здравоохранения Ливана.
"Убиты восемь человек и ранены трое в результате израильских ударов на юге Ливане с утра пятницы", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
По данным минздрава, среди погибших один ребенок.
Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" в пятницу заявило о смерти шестерых своих бойцов.
Бойцы исламского сопротивления, в свою очередь, в течении дня реализовали 11 боевых операций против армии Израиля, атаковав в том числе опорные пункты ЦАХАЛ на границе и системы объективного пограничного контроля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израильская авиация также наносит удары и в глубине территории Ливана в том числе были реализованы атаки в южном пригороде Бейрута и на востоке страны в долине Бекаа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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