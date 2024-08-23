https://ria.ru/20240823/izrail-1968156120.html

При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек

При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек - РИА Новости, 23.08.2024

При израильских ударах по Южному Ливану погибли восемь человек

Израильские боевые самолеты и БПЛА нанесли до девяти ударов в пятницу по нескольким поселениям Южного Ливана, погибли восемь человек, трое пострадали, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:17

2024-08-23T20:17

2024-08-23T20:17

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ливан

израиль

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Израильские боевые самолеты и БПЛА нанесли до девяти ударов в пятницу по нескольким поселениям Южного Ливана, погибли восемь человек, трое пострадали, сообщает министерство здравоохранения Ливана. "Убиты восемь человек и ранены трое в результате израильских ударов на юге Ливане с утра пятницы", - говорится в сообщении. По данным минздрава, среди погибших один ребенок. Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" в пятницу заявило о смерти шестерых своих бойцов. Бойцы исламского сопротивления, в свою очередь, в течении дня реализовали 11 боевых операций против армии Израиля, атаковав в том числе опорные пункты ЦАХАЛ на границе и системы объективного пограничного контроля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израильская авиация также наносит удары и в глубине территории Ливана в том числе были реализованы атаки в южном пригороде Бейрута и на востоке страны в долине Бекаа.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240823/konflikt-1915630213.html

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израиль

бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году