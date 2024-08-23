https://ria.ru/20240823/izrail-1967843179.html

"Будет еще сложнее". Неожиданный ход Ирана спутал Вашингтону все карты

"Будет еще сложнее". Неожиданный ход Ирана спутал Вашингтону все карты - РИА Новости, 23.08.2024

"Будет еще сложнее". Неожиданный ход Ирана спутал Вашингтону все карты

На Ближнем Востоке не утихает конфликт. Попытки мировых держав урегулировать кризис безуспешны. При этом один из главных игроков, Тегеран, так и не ответил... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:00

2024-08-23T11:42

в мире

израиль

иран

борис долгов

исмаил хания

джо байден

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ликуд

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Михаил Катков. На Ближнем Востоке не утихает конфликт. Попытки мировых держав урегулировать кризис безуспешны. При этом один из главных игроков, Тегеран, так и не ответил Тель-Авиву на убийство главы политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Теперь все гадают, что произойдет дальше, — особенно с властями Израиля. Времени все меньшеНаблюдатели связывают большие надежды на восстановление мира в секторе Газа с переговорами в Египте. Однако ХАМАС и Израиль пока не демонстрируют готовности к существенным компромиссам. Джо Байден сваливает вину на Газу, которая "просто не хочет договариваться". На деле все обстоит иначе.Американские предложения и вправду не устроили палестинцев. Как минимум потому, что Вашингтон внес туда требования Тель-Авива. По данным катарской газеты "Аль-Араби аль-Джадид", речь идет о трех пунктах: Израиль хочет сохранить своих военных в Филадельфийском коридоре на границе сектора с Египтом, установить КПП между севером и югом анклава, чтобы контролировать все перемещения, а также сократить количество заключенных, которых израильские власти готовы освободить в обмен на заложников.При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказывается идти на уступки — он уверен, что палестинцы рано или поздно выполнят его требования. А член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди в беседе с "Аль-Араби аль-Джадид" подчеркнул, что эти три условия неприемлемы.Как бы там ни было, по сведениям американского портала Axios, Вашингтон пытается склонить союзника к компромиссу. В частности, США ждут, что Тель-Авив откажется от военного присутствия на границе между сектором Газа и Египтом. Израильтяне этого не хотят: они уверены, что без них там опять наладят поставки оружия. При этом Нетаньяху продолжает повторять: главная цель — отстранение ХАМАС от власти и ликвидация его военного потенциала.Родственники 109 заложников, которые до сих пор находятся у ХАМАС, возмущены затягиванием переговоров. Последние новости не добавили им оптимизма: на юге Газы военные ЦАХАЛ обнаружили тела шестерых похищенных.Тонкий расчетКак отмечают израильские СМИ, Нетаньяху неспроста тянет время. Против диалога с палестинцами выступает праворелигиозное крыло правящей коалиции. По информации издания "Едиот ахронот", в случае заключения перемирия в отставку уйдут министры национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и финансов Бецалель Смотрич. Это ослабило бы Нетаньяху.Кроме того, все громче разговоры о роспуске парламента во время зимней сессии. Тогда весной или летом — досрочные выборы, после которых премьер может лишиться должности. Опрос компании "Лазар Михкарим" показал, что у нынешней правящей коалиции перспективы так себе. Так, "Ликуд" получит 22 мандата вместо нынешних 32, а созданная в 2022-м "Ха-махане ха-мамлахти", возглавляемая бывшим министром обороны и министром без портфеля Бени Ганцем, 21 вместо 12. И от того, к кому они примкнут, зависит состав следующего правительства.Примечательно, что в мае Ганц публично выдвинул Нетаньяху ультиматум: он выйдет из кабмина (и тем самым спровоцирует его роспуск), если не утвердят план, как достичь военных целей в Газе и нормализовать ситуацию в регионе в целом. Премьер же назвал требования пустыми, а их суть — "поражением Израиля".Наперегонки со временемИ политологи, и СМИ чаще всего объясняют несговорчивость Нетаньяху тем, что прекращение войны с Газой вызовет шквал критики в его адрес — особенно за нападение ХАМАС 7 октября 2023-го, которое, по мнению большинства израильтян, власти проморгали. Поэтому он пытается расширить зону конфликта, спровоцировав Иран.Последней на данный момент такой попыткой было убийство Хании. От Тегерана ждали "сокрушительного ответа", но и спустя почти месяц ничего не произошло.Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Тегеран медлит с операцией возмездия, так как часть правящей элиты Исламской Республики надеется наладить отношения с Вашингтоном. "Судя по всему, КСИР уступает условной "партии мира". В свою очередь, американские демократы сильно расстроятся, если Иран нападет на Израиль до выборов президента США. Договориться с республиканцами в любом случае будет намного сложнее", — объясняет он.Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов полагает, что Нетаньяху нужны не любые конфликты, а те, в которых он победит."К его правительству много претензий: не предотвратили проникновение боевиков в октябре 2023-го, не могут освободить заложников и так далее. Чтобы реабилитироваться, Нетаньяху обещает разгромить ХАМАС, но он все еще очень далек от этой цели. А на Израиль давит международное сообщество. Прежде всего США и Иран хотят как можно скорее завершить войну в Газе", — говорит он.Внутриполитическая ситуация в Израиле очень нестабильна, но проводить выборы в условиях войны очень рискованно. Под предлогом боевых действий власти могут отказаться от роспуска парламента, добавляет Долгов.В целом эксперты согласны с тем, что Нетаньяху продолжит гнуть свою линию, но не достигнет заявленных целей. Ему придется пойти на перемирие.

https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html

https://ria.ru/20240522/izrail-1947483540.html

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в мире, израиль, иран, борис долгов, исмаил хания, джо байден, российская академия наук, ликуд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году