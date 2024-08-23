"Будет еще сложнее". Неожиданный ход Ирана спутал Вашингтону все карты
Востоковед Багдасаров: у Тегерана есть мотив не наносить удар по Израилю
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Михаил Катков. На Ближнем Востоке не утихает конфликт. Попытки мировых держав урегулировать кризис безуспешны. При этом один из главных игроков, Тегеран, так и не ответил Тель-Авиву на убийство главы политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Теперь все гадают, что произойдет дальше, — особенно с властями Израиля.
Времени все меньше
Наблюдатели связывают большие надежды на восстановление мира в секторе Газа с переговорами в Египте. Однако ХАМАС и Израиль пока не демонстрируют готовности к существенным компромиссам. Джо Байден сваливает вину на Газу, которая "просто не хочет договариваться". На деле все обстоит иначе.
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС на митинге в честь десятилетия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС на митинге в честь десятилетия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года
Американские предложения и вправду не устроили палестинцев. Как минимум потому, что Вашингтон внес туда требования Тель-Авива. По данным катарской газеты "Аль-Араби аль-Джадид", речь идет о трех пунктах: Израиль хочет сохранить своих военных в Филадельфийском коридоре на границе сектора с Египтом, установить КПП между севером и югом анклава, чтобы контролировать все перемещения, а также сократить количество заключенных, которых израильские власти готовы освободить в обмен на заложников.
При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказывается идти на уступки — он уверен, что палестинцы рано или поздно выполнят его требования. А член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди в беседе с "Аль-Араби аль-Джадид" подчеркнул, что эти три условия неприемлемы.
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Как бы там ни было, по сведениям американского портала Axios, Вашингтон пытается склонить союзника к компромиссу. В частности, США ждут, что Тель-Авив откажется от военного присутствия на границе между сектором Газа и Египтом. Израильтяне этого не хотят: они уверены, что без них там опять наладят поставки оружия. При этом Нетаньяху продолжает повторять: главная цель — отстранение ХАМАС от власти и ликвидация его военного потенциала.
Родственники 109 заложников, которые до сих пор находятся у ХАМАС, возмущены затягиванием переговоров. Последние новости не добавили им оптимизма: на юге Газы военные ЦАХАЛ обнаружили тела шестерых похищенных.
Тонкий расчет
Как отмечают израильские СМИ, Нетаньяху неспроста тянет время. Против диалога с палестинцами выступает праворелигиозное крыло правящей коалиции. По информации издания "Едиот ахронот", в случае заключения перемирия в отставку уйдут министры национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и финансов Бецалель Смотрич. Это ослабило бы Нетаньяху.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир
Кроме того, все громче разговоры о роспуске парламента во время зимней сессии. Тогда весной или летом — досрочные выборы, после которых премьер может лишиться должности. Опрос компании "Лазар Михкарим" показал, что у нынешней правящей коалиции перспективы так себе. Так, "Ликуд" получит 22 мандата вместо нынешних 32, а созданная в 2022-м "Ха-махане ха-мамлахти", возглавляемая бывшим министром обороны и министром без портфеля Бени Ганцем, 21 вместо 12. И от того, к кому они примкнут, зависит состав следующего правительства.
Примечательно, что в мае Ганц публично выдвинул Нетаньяху ультиматум: он выйдет из кабмина (и тем самым спровоцирует его роспуск), если не утвердят план, как достичь военных целей в Газе и нормализовать ситуацию в регионе в целом. Премьер же назвал требования пустыми, а их суть — "поражением Израиля".
Наперегонки со временем
И политологи, и СМИ чаще всего объясняют несговорчивость Нетаньяху тем, что прекращение войны с Газой вызовет шквал критики в его адрес — особенно за нападение ХАМАС 7 октября 2023-го, которое, по мнению большинства израильтян, власти проморгали. Поэтому он пытается расширить зону конфликта, спровоцировав Иран.
Последней на данный момент такой попыткой было убийство Хании. От Тегерана ждали "сокрушительного ответа", но и спустя почти месяц ничего не произошло.
© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Тегеран медлит с операцией возмездия, так как часть правящей элиты Исламской Республики надеется наладить отношения с Вашингтоном. "Судя по всему, КСИР уступает условной "партии мира". В свою очередь, американские демократы сильно расстроятся, если Иран нападет на Израиль до выборов президента США. Договориться с республиканцами в любом случае будет намного сложнее", — объясняет он.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов полагает, что Нетаньяху нужны не любые конфликты, а те, в которых он победит.
© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
"К его правительству много претензий: не предотвратили проникновение боевиков в октябре 2023-го, не могут освободить заложников и так далее. Чтобы реабилитироваться, Нетаньяху обещает разгромить ХАМАС, но он все еще очень далек от этой цели. А на Израиль давит международное сообщество. Прежде всего США и Иран хотят как можно скорее завершить войну в Газе", — говорит он.
Внутриполитическая ситуация в Израиле очень нестабильна, но проводить выборы в условиях войны очень рискованно. Под предлогом боевых действий власти могут отказаться от роспуска парламента, добавляет Долгов.
В целом эксперты согласны с тем, что Нетаньяху продолжит гнуть свою линию, но не достигнет заявленных целей. Ему придется пойти на перемирие.