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Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 23.08.2024
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18:52 23.08.2024 (обновлено: 19:00 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/izmenenija-1968140177.html
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 23.08.2024
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025
Изменения в ЕГЭ-2025 не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, сообщил Федеральный институт... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:52
2024-08-23T19:00
общество
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Изменения в ЕГЭ-2025 не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, сообщил Федеральный институт педагогических измерений. Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2025 году. "В 2025 году изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре отметили, что изменения, предусмотренные в некоторых в предметах, направлены на усиление "деятельностной составляющей экзаменационных моделей": применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации. Корректировка системы оценивания выполнения заданий призвана повысить "дифференцирующую способность конкретных заданий" и экзаменационной работы в целом.Ранее идентичный проект подготовили для проведения ОГЭ-2025. Изменения в Основном государственном экзамене, по данным ФИПИ, не затронут географию, историю, математику и обществознание.
https://ria.ru/20240823/ege-1968138840.html
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общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025

Изменения в ЕГЭ-2025 не затронут биологию, историю, математику и обществознание

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Изменения в ЕГЭ-2025 не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, сообщил Федеральный институт педагогических измерений.
Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2025 году.
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"В 2025 году изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию", - говорится в сообщении.
В Рособрнадзоре отметили, что изменения, предусмотренные в некоторых в предметах, направлены на усиление "деятельностной составляющей экзаменационных моделей": применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации. Корректировка системы оценивания выполнения заданий призвана повысить "дифференцирующую способность конкретных заданий" и экзаменационной работы в целом.
Ранее идентичный проект подготовили для проведения ОГЭ-2025. Изменения в Основном государственном экзамене, по данным ФИПИ, не затронут географию, историю, математику и обществознание.
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ОбществоФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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