https://ria.ru/20240823/izmenenija-1968140177.html

Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025

Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 23.08.2024

Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025

Изменения в ЕГЭ-2025 не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, сообщил Федеральный институт... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:52

2024-08-23T18:52

2024-08-23T19:00

общество

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Изменения в ЕГЭ-2025 не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, сообщил Федеральный институт педагогических измерений. Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2025 году. "В 2025 году изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре отметили, что изменения, предусмотренные в некоторых в предметах, направлены на усиление "деятельностной составляющей экзаменационных моделей": применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации. Корректировка системы оценивания выполнения заданий призвана повысить "дифференцирующую способность конкретных заданий" и экзаменационной работы в целом.Ранее идентичный проект подготовили для проведения ОГЭ-2025. Изменения в Основном государственном экзамене, по данным ФИПИ, не затронут географию, историю, математику и обществознание.

https://ria.ru/20240823/ege-1968138840.html

https://ria.ru/20240817/gosduma-1966716424.html

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общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)