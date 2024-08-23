https://ria.ru/20240823/izmenenija-1968140177.html
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025 - РИА Новости, 23.08.2024
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025
Изменения в ЕГЭ-2025 не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, сообщил Федеральный институт... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:52
2024-08-23T18:52
2024-08-23T19:00
общество
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Изменения в ЕГЭ-2025 не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, сообщил Федеральный институт педагогических измерений. Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2025 году. "В 2025 году изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре отметили, что изменения, предусмотренные в некоторых в предметах, направлены на усиление "деятельностной составляющей экзаменационных моделей": применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации. Корректировка системы оценивания выполнения заданий призвана повысить "дифференцирующую способность конкретных заданий" и экзаменационной работы в целом.Ранее идентичный проект подготовили для проведения ОГЭ-2025. Изменения в Основном государственном экзамене, по данным ФИПИ, не затронут географию, историю, математику и обществознание.
https://ria.ru/20240823/ege-1968138840.html
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общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Стало известно, для каких предметов не предусмотрены изменения в ЕГЭ-2025
Изменения в ЕГЭ-2025 не затронут биологию, историю, математику и обществознание