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ВС России уничтожили пункт управления РСЗО MLRS в Николаевской области

ВС России уничтожили пункт управления РСЗО MLRS в Николаевской области - РИА Новости, 23.08.2024

ВС России уничтожили пункт управления РСЗО MLRS в Николаевской области

Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили пункт управления, транспортно-заряжающую машину и три грузовых автомобиля с... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:51

2024-08-23T10:51

2024-08-23T11:08

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили пункт управления, транспортно-заряжающую машину и три грузовых автомобиля с боеприпасами реактивной системы залпового огня MLRS в Николаевской области Украины, сообщило Минобороны. "По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня MLRS ВСУ нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". В результате ракетного удара уничтожены: пункт управления, РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом", — уточнили в ведомстве. Кроме того, МО опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиции РСЗО MLRS производства США в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевкой области. На кадрах после попадания ракеты наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции ВСУ.

https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html

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Поражение ударом "Искандера" позиции РСЗО MLRS в Николаевской области Российские военные ударом "Искандера" поразили позицию РСЗО MLRS в Николаевской области, сообщило Минобороны. Уничтожены пункт управления, сама РСЗО, транспортно-заряжающая машина, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом. 2024-08-23T10:51 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность