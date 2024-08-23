https://ria.ru/20240823/iskander-1967973066.html
ВС России уничтожили пункт управления РСЗО MLRS в Николаевской области
ВС России уничтожили пункт управления РСЗО MLRS в Николаевской области - РИА Новости, 23.08.2024
ВС России уничтожили пункт управления РСЗО MLRS в Николаевской области
Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили пункт управления, транспортно-заряжающую машину и три грузовых автомобиля с... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:51
2024-08-23T10:51
2024-08-23T11:08
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили пункт управления, транспортно-заряжающую машину и три грузовых автомобиля с боеприпасами реактивной системы залпового огня MLRS в Николаевской области Украины, сообщило Минобороны. "По вскрытой позиции реактивной системы залпового огня MLRS ВСУ нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". В результате ракетного удара уничтожены: пункт управления, РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом", — уточнили в ведомстве. Кроме того, МО опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиции РСЗО MLRS производства США в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевкой области. На кадрах после попадания ракеты наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции ВСУ.
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html
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Поражение ударом "Искандера" позиции РСЗО MLRS в Николаевской области
Российские военные ударом "Искандера" поразили позицию РСЗО MLRS в Николаевской области, сообщило Минобороны.
Уничтожены пункт управления, сама РСЗО, транспортно-заряжающая машина, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом.
2024-08-23T10:51
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РИА Новости
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россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункт управления РСЗО MLRS в Николаевской области
ВС России "Искандером-М" уничтожили пункт управления РСЗО MLRS под Николаевом