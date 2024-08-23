Рейтинг@Mail.ru
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/internet-1968096796.html
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК - РИА Новости, 23.08.2024
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК
В Суровикино Волгоградской области жалуются, что после захвата заложников в расположенной здесь ИК-19 в городе пропал интернет, сообщила РИА Новости местная... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:57
2024-08-23T16:57
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_c91a94417bc210736b07ddee2d02744c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Суровикино Волгоградской области жалуются, что после захвата заложников в расположенной здесь ИК-19 в городе пропал интернет, сообщила РИА Новости местная жительница. "У нас у всех интернет пропал", - заявила женщина. Собеседница поделилась видео, на котором полицейские машины с включенными спецсигналами едут по городу. На обочине также замечены люди в камуфляже с оружием возле служебного авто. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек
https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968094534.html
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:5334:4000_1920x0_80_0_0_3885e4962383897727a34897ee38889f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК

В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК-19

© Depositphotos.com / MactrunkGoogle на ipad
Google на ipad - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Depositphotos.com / Mactrunk
Google на ipad. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Суровикино Волгоградской области жалуются, что после захвата заложников в расположенной здесь ИК-19 в городе пропал интернет, сообщила РИА Новости местная жительница.
«
"У нас у всех интернет пропал", - заявила женщина.
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19
Вчера, 16:49
Собеседница поделилась видео, на котором полицейские машины с включенными спецсигналами едут по городу. На обочине также замечены люди в камуфляже с оружием возле служебного авто.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала