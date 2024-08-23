https://ria.ru/20240823/internet-1968096796.html
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК - РИА Новости, 23.08.2024
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК
В Суровикино Волгоградской области жалуются, что после захвата заложников в расположенной здесь ИК-19 в городе пропал интернет, сообщила РИА Новости местная... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:57
2024-08-23T16:57
2024-08-23T16:57
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_c91a94417bc210736b07ddee2d02744c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Суровикино Волгоградской области жалуются, что после захвата заложников в расположенной здесь ИК-19 в городе пропал интернет, сообщила РИА Новости местная жительница. "У нас у всех интернет пропал", - заявила женщина. Собеседница поделилась видео, на котором полицейские машины с включенными спецсигналами едут по городу. На обочине также замечены люди в камуфляже с оружием возле служебного авто. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек
https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968094534.html
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:5334:4000_1920x0_80_0_0_3885e4962383897727a34897ee38889f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК
В Суровикино жалуются на перебои с интернетом после захвата заложников в ИК-19