https://ria.ru/20240823/indoneziya-1967939818.html

Посольство России в Индонезии предупредило россиян о протестах

Посольство России в Индонезии предупредило россиян о протестах - РИА Новости, 23.08.2024

Посольство России в Индонезии предупредило россиян о протестах

Посольство РФ в Индонезии призвало россиян к осторожности в связи с протестами в Джакарте. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:30

2024-08-23T07:30

2024-08-23T07:30

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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии призвало россиян к осторожности в связи с протестами в Джакарте. Ранее сообщалось, что в Индонезии прошли массовые протесты после сообщения о правках, которые парламент страны хотел внести в закон о региональных выборах. Протестующие в Джакарте снесли ворота в здание парламента страны, а местные СМИ сообщили о применении полицией против демонстрантов водометов и слезоточивого газа. Позже заместитель спикера парламента Индонезии Суфми Даско Ахмад заявил, что решение о правках было отменено. "Уважаемые граждане России, находящиеся в Джакарте! В связи с массовыми демонстрациями просьба избегать массовых скоплений людей в столичных районах Гатот Суброто, Гелора и Сенаян, а также у комплекса, в котором расположен парламент Индонезии. Призываем проявлять осторожность и бдительность, по возможности не покидать места проживания", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале диппредставительства. Ранее парламент страны собирался принять два важных решения относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы, которые вызвали общественный резонанс. Во-первых, избирательный порог был снижен до 6,5-10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции. Кроме того, парламент выпустил постановление минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 года, несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.

https://ria.ru/20240818/indoneziya-1966951321.html

https://ria.ru/20240817/posolstvo-1966726352.html

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в мире, индонезия, джакарта, россия, джоко видодо